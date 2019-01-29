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Глава Барышевской РГА: Алена Алена была официально приглашена на форум Порошенко

Вторник, 29 января 2019, 23:41

Реперка Алена Алена была официально приглашена на форум "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем", на котором Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Об этом в комментарии пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявил председатель Барышевской РГА Киевской области Олег Левченко.

"Я рекомендовал организаторам форума пригласить мою землячку. Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле.

Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после завершения форума. По дороге обсуждали мероприятие - говорили и о политике, и о развитии культуры", - отметил Левченко.

"Представители органов власти и в дальнейшем будут приглашать общественных активистов, деятелей науки и культуры на мероприятия, где проходят дискуссии о будущем Украины", - добавил он.

 
 
Фото: пресс-служба "Бпп "Солидарность"

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Напомним:

  • Реперка Алена Алена заявила, что вместо форума Петра Порошенко ей сначала предложили принять участие в конференции.
  • 29 января Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.
  • Уже стали кандидатами 23 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Сергей Тарута. 
  • Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).

Украинская правда
Темы: культураПорошенковыборы президента 2019
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