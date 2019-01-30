Глава Барышевской РГА: Алена Алена была официально приглашена на форум Порошенко

Реперка Алена Алена была официально приглашена на форум "От Крут в Брюссель. Мы идем своим путем", на котором Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Об этом в комментарии пресс-службе партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявил председатель Барышевской РГА Киевской области Олег Левченко.

"Я рекомендовал организаторам форума пригласить мою землячку. Я лично передал ей приглашение, без которого на мероприятие ее бы не пустила охрана. Более того, завез ее в Киеве до места проведения форума на собственном автомобиле.

Также в одном авто возвращались домой, в Барышевку, после завершения форума. По дороге обсуждали мероприятие - говорили и о политике, и о развитии культуры", - отметил Левченко.

"Представители органов власти и в дальнейшем будут приглашать общественных активистов, деятелей науки и культуры на мероприятия, где проходят дискуссии о будущем Украины", - добавил он.

Фото: пресс-служба "Бпп "Солидарность"

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Напомним: