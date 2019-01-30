Этапирования его просто убьет – Климкин о Грибе
Министр иностранных дел Павел Климкин призвал международных друзей давить на Россию, чтобы украинский политзаключенный в РФ Павел Гриб получил необходимое лечение, по мнению министра, этапирование может убить украинца.
Об этом 30 января он написал в Twitter.
"Состояние 20-летнего Павла Гриба, над которым на днях РФ устроит очередное судилище, критическое", - утверждает Климкин.
По его словам, болезнь Гриба очень опасна и прогрессирует.
"Есть свидетельства, что в СИЗО он получил и новые заболевания. Призываю всех друзей давить на РФ, чтобы Павел получил необходимое лечение", - добавил он.
"Этапирование его просто убьет", - считает министр.
Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб требует немедленной операции на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое.
Напомним:
- 18 января суд в Ростове-на-Дону проигнорировал заявление политзаключенного Павла Гриба о плохом самочувствии и не перенес заседание, как просил украинец.
- Ранее отец Павла Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается, о чем свидетельствуют результаты обследования, Павел практически потерял зрение.
- 12 декабря в России Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела политзаключенного Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.
- Украинца Павла Гриба похитили россияне 24 августа 2017 года на территории Беларуси.
- По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
- ГПУ прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оклеветать себя. В декабре 2018 года Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса, который является фигурантом дела Гриба.