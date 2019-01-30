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Этапирования его просто убьет – Климкин о Грибе

Среда, 30 января 2019, 17:14

Министр иностранных дел Павел Климкин призвал международных друзей давить на Россию, чтобы украинский политзаключенный в РФ Павел Гриб получил необходимое лечение, по мнению министра, этапирование может убить украинца.

Об этом 30 января он написал в Twitter.

"Состояние 20-летнего Павла Гриба, над которым на днях РФ устроит очередное судилище, критическое", - утверждает Климкин.

По его словам, болезнь Гриба очень опасна и прогрессирует.

"Есть свидетельства, что в СИЗО он получил и новые заболевания. Призываю всех друзей давить на РФ, чтобы Павел получил необходимое лечение", - добавил он.

"Этапирование его просто убьет", - считает министр.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Гриб требует немедленной операции на сердце, его состояние здоровья сверхкритическое.

Напомним:

Украинская правда
Темы: политзаключенныеКлимкинМИД
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