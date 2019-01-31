Россия не пустила украинского консула к политзаключенному Грибу

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Четверг, 31 января 2019, 07:07

Россия отказала украинскому консулу в посещении политзаключенного Павла Гриба.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

29 января 2019 рокуМЗС получило отказ российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешения на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба.

"Министерство расценивает такой шаг как грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств, в частности, положений статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, предусматривающей право консульских должностных лиц Украины на посещение граждан Украины в местах их содержания под стражей на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении министерства.

"Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины Павлу Гриба, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении", - добавили в МИД.

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Темы: политзаключенные Росcия МИД


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