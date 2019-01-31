Россия не пустила украинского консула к политзаключенному Грибу
Россия отказала украинскому консулу в посещении политзаключенного Павла Гриба.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
29 января 2019 рокуМЗС получило отказ российской стороны в предоставлении консулу Украины разрешения на посещение незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Павла Гриба.
"Министерство расценивает такой шаг как грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств, в частности, положений статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией, предусматривающей право консульских должностных лиц Украины на посещение граждан Украины в местах их содержания под стражей на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении министерства.
"Считаем такие действия российской стороны сознательным намерением скрыть истинное положение здоровья Павла Гриба и требуем немедленного допуска консульских должностных лиц Украины Павлу Гриба, а также срочного проведения комплексного медицинского обследования украинца в специализированном медицинском учреждении", - добавили в МИД.
Напоминаем:
- Ранее отец Павла Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается, о чем свидетельствуют результаты обследования, Павел практически потерял зрение.
- Позже в комментарии "Настоящее Время", отец политзаключенного заявил, что Павел умрет, если ему срочно не сделать операцию.
- 18 января суд в Ростове-на-Дону проигнорировал заявление политзаключенного Павла Гриба о плохом самочувствии и не перенес заседание, как просил украинец.
- 12 декабря в России Северо-Кавказский окружной военный суд отложил рассмотрение дела политзаключенного Гриба из-за резкого ухудшения его здоровья.
- Украинца Павла Гриба похитили россияне 24 августа 2017 года на территории Беларуси.
- По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
- ГПУ прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оклеветать себя. В декабре 2018 года Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса, который является фигурантом дела Гриба.