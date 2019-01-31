Трійка лідерів президентських перегонів перетасувалася

Володимир Зеленський лідирує серед кандидатів у президенти України, а Петро Порошенко вже випереджає Юлію Тимошенко в рейтингу.

Такий висновок зробили Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс"; Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова на підставі опитування, проведеного з 16 по 29 січня 2019 року.

Згідно з цим дослідженням, цілком упевнені, що підуть голосувати 31 березня, 50,9% опитаних, а 30,9% - скоріше впевнені в цьому.

Серед тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором, 23% підтримують шоумена й актора Володимира Зеленського.

За чинного президента Петра Порошенка проголосували б 16,4% виборців, а за екс-прем'єра й лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 15,7%.

Зеленський лідирує, Порошенко випереджає Тимошенко в рейтингу "Социс"; КМІС і Центр Разумкова

Помітно відстають від них представник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (9,3%), лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (8,1%) і лідер "радикалів" Олег Ляшко (6,7%).

Першу 10-ку претендентів замикає Олександр Вілкул. Ігор Смешко, Руслан Кошулинський і Ольга Богомолець не ввійшли у неї.

При цьому 20,5% респондентів вважають, що на виборах президента переможе Петро Порошенко, 19,9% – що переможе Юлiя Тимошенко, а в перемогу Володимира Зеленського вірять лише 10,8% опитаних.

Припущення щодо переможця виборів КМІС, СоЦис, Центр Разумкова

Три соціологічних компанії – "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – опитали 11 000 виборців у всіх областях України (без окупованих територій) методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Статистична похибка: +/– 0,9%

Одночасно Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила свої дані за січень, згідно з якими Володимира Зеленського підтримують 19% тих, хто визначився та піде голосувати, .Юлію Тимошенко – 18,2% опитаних, Петра Порошенка – 15,1%.

Грудневе дослідження того ж "Рейтингу" (на замовлення Міжнародного республіканського інституту) демонструвало інші цифри: 16% готові були підтримати Тимошенко, по 11% – Порошенка і Зеленського.

Рейтинг КМІСу за опитуванням 23 листопада – 3 грудня був: Тимошенко – 21,2%, Зеленський - 14,6%, Порошенко – 11,6%. А дані "Социса" за 8-18 грудня були такі: Тимошенко – 19,3%, Порошенко – 14,4%, Зеленський – 12,5%.

На виборах-2019 зареєстровано вже 26 кандидатів у президенти.

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