Трійка лідерів президентських перегонів перетасувалася

Володимир Зеленський лідирує серед кандидатів у президенти України, а Петро Порошенко вже випереджає Юлію Тимошенко в рейтингу.

Такий висновок зробили Центр соціальних та маркетингових досліджень "Социс"; Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Центр Разумкова на підставі опитування, проведеного з 16 по 29 січня 2019 року.

Згідно з цим дослідженням, цілком упевнені, що підуть голосувати 31 березня, 50,9% опитаних, а 30,9% - скоріше впевнені в цьому.

Серед тих, хто піде на дільниці і визначився з вибором, 23% підтримують шоумена й актора Володимира Зеленського.

За чинного президента Петра Порошенка проголосували б 16,4% виборців, а за екс-прем'єра й лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко – 15,7%.

Зеленський лідирує, Порошенко випереджає Тимошенко в рейтингу "Социс"; КМІС і Центр Разумкова

Помітно відстають від них представник "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко (9,3%), лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (8,1%) і лідер "радикалів" Олег Ляшко (6,7%).

Першу 10-ку претендентів замикає Олександр Вілкул. Руслан Кошулинський і Ольга Богомолець не ввійшли від неї.

При цьому 20,5% респондентів вважають, що на виборах президента переможе Петро Порошенко, 19,9% – що переможе Юлiя Тимошенко, а в перемогу Володимира Зеленського вірять лише 10,8% опитаних.

Припущення щодо переможця виборів КМІС, СоЦис, Центр Разумкова

Три соціологічних компанії – "Социс"; КМІС і Центр Разумкова – опитали 11 000 виборців у всіх областях України (без окупованих територій) методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондента. Статистична похибка: +/– 0,9%

Одночасно Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила свої дані за січень, згідно з якими Володимира Зеленського підтримують 19% тих, хто визначився та піде голосувати, .Юлію Тимошенко – 18,2% опитаних, Петра Порошенка – 15,1%.