В Украину не разрешили ввезти Довлатова и учебник: из-за предисловия и флага

Госкомтелерадио не разрешил ввезти в Украину еще 13 книг, аргументировав тем, что они содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу", ООО "Етниктрейд", ООО "Якабу Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, не разрешили ввоз ряда детских книг, среди которых учебник по английскому языку для школьников российского издательства "Р-Плюс", разрисованный флагами вооруженных формирований РФ.

Также среди запрещенных книги: Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации" (с пропагандой коммунистической идеологии), Е. Торчинова "Путь запредельно: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния" (пропагандирует государство-агрессора), российского журналиста Андрея Шария "Балканы: окраины империй" (пропагандирует государство-агрессора).

Также запретили ввоз книги произведений Сергея Довлатова издательства "Азбука Аттикус", потому что она содержит предисловие, в которой "пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков", который внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним: