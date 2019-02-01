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В Украину не разрешили ввезти Довлатова и учебник: из-за предисловия и флага

Пятница, 1 февраля 2019, 12:12
В Украину не разрешили ввезти Довлатова и учебник: из-за предисловия и флага

Госкомтелерадио не разрешил ввезти в Украину еще 13 книг, аргументировав тем, что они содержат признаки пропаганды государства-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу", ООО "Етниктрейд", ООО "Якабу Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, не разрешили ввоз ряда детских книг, среди которых учебник по английскому языку для школьников российского издательства "Р-Плюс", разрисованный флагами вооруженных формирований РФ.

Также среди запрещенных книги: Никиты Непряхина "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации" (с пропагандой коммунистической идеологии), Е. Торчинова "Путь запредельно: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния" (пропагандирует государство-агрессора), российского журналиста Андрея Шария "Балканы: окраины империй" (пропагандирует государство-агрессора).

Также запретили ввоз книги произведений Сергея Довлатова издательства "Азбука Аттикус", потому что она содержит предисловие, в которой "пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков", который внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним:

  • В августе 2018 года В Украину запретили ввозить из России учебник и книгу о шпионок.
  • В сентябре 2018 года Госкомтелерадио не пустил в Украину 5 пропагандистских книг из России. 
  • В общем в прошлом году Госкомтелерадио отказал во ввозе 477 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания.
  • Также было составлено 27 административно-хозяйственных протоколов о нарушении правил распространения издательской продукции. Сумма штрафных санкций составила 1 миллион 5 тысяч 210 гривен.

Украинская правда
Темы: ГоскомтелерадиопропагандаРосcия
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