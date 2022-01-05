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Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ 73 книг в 2021 году

Среда, 5 января 2022, 11:55
Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ 73 книг в 2021 году
Фото pixabay.com

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию в 2021 году запретил ввоз в Украину из России 73 книг из-за пропаганды государства-агрессора, а также не рекомендовал ввозить еще 56 книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости нашего государства.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ Госкомтелерадио на запрос

Детали: В общем совокупный тираж 73 запрещенных книг составляет 367,5 тысячи экземпляров.

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Среди книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, и которые не рекомендованы ко ввозу в Украину:

  • "Загадки малорусской истории. От Богдана Хмельницкого до Петра Порошенко" (автор Александр Каревин),
  • "Новороссия в моем сердце" (Александр Барков),
  • "Унесённые Майданом. Украинский дневник" (Костантин Кеворкян),
  • "Почему русским нельзя мечтать?" (Платон Беседин),
  • "Белорусский национализм против русского мира" (Владислав Мальцев),
  • "Майданутые" (Владимир Жириновский),
  • "Я – израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской" (Захар Прилепин).

Всего в списке произведений, не рекомендованных ко ввозу в Украину, 288 наименований книг.

В Госкомтелерадио отметили, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) УКУ.

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Предыстория:

  • В 2019 году Госкомтелерадио более 2 тысяч раз отказало во ввозе в Украину российской издательской продукции, в частности из-за антиукраинского содержания 151 издания.
  • В 2020 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора, коммунистического тоталитарного режима и его символики.
  • В 2020 году Госкомтелерадио не рекомендовало ко ввозу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

Темы: ГоскомтелерадиоРосcияпропаганда
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