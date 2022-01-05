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Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ 73 книг в 2021 году

Среда, 5 января 2022, 12:55
Фото pixabay.com

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию в 2021 году запретил ввоз в Украину из России 73 книг из-за пропаганды государства-агрессора, а также не рекомендовал ввозить еще 56 книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости нашего государства.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ Госкомтелерадио на запрос

Детали: В общем совокупный тираж 73 запрещенных книг составляет 367,5 тысячи экземпляров.

Среди книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, и которые не рекомендованы ко ввозу в Украину:

  • "Загадки малорусской истории. От Богдана Хмельницкого до Петра Порошенко" (автор Александр Каревин),
  • "Новороссия в моем сердце" (Александр Барков),
  • "Унесённые Майданом. Украинский дневник" (Костантин Кеворкян),
  • "Почему русским нельзя мечтать?" (Платон Беседин),
  • "Белорусский национализм против русского мира" (Владислав Мальцев),
  • "Майданутые" (Владимир Жириновский),
  • "Я – израненная земля. Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской" (Захар Прилепин).

Всего в списке произведений, не рекомендованных ко ввозу в Украину, 288 наименований книг.

В Госкомтелерадио отметили, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) УКУ.

Предыстория:

  • В 2019 году Госкомтелерадио более 2 тысяч раз отказало во ввозе в Украину российской издательской продукции, в частности из-за антиукраинского содержания 151 издания.
  • В 2020 году Госкомтелерадио запретило ввоз в страну из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора, коммунистического тоталитарного режима и его символики.
  • В 2020 году Госкомтелерадио не рекомендовало ко ввозу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

Темы: ГоскомтелерадиоРосcияпропаганда
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