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В Україну не дозволили ввезти Довлатова і підручник: через передмову і прапор

П'ятниця, 1 лютого 2019, 12:12
В Україну не дозволили ввезти Довлатова і підручник: через передмову і прапор

Держкомтелерадіо не дозволив ввезти в Україну ще 13  книг, в аргументувавши тим, що вони містять ознаки пропаганди держави-агресора.

Про це повідомляє прес-служба комітету.

"Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Дресс Шоу", ТОВ "Етніктрейд", ТОВ "Якабу Трейд", ТОВ "Форс Україна", ТОВ "Перо" та ПП "Видавництво "Махаон-Україна" у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 13 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, не дозволили ввезення низки дитячих книг, серед яких підручник з англійської мови для школярів російського видавництва "Р-Плюс", розмальований прапорами збройних формувань РФ.

Також серед заборонених до розповсюдження книги: Микити Непряхіна "Убеждай и побеждай. Секреты эффективной аргументации" (з пропагандою комуністичної ідеології), Є. Торчинова "Путь запредельного: Религии мира. Психотехника и трансперсональные состояния" (пропагує державу-агресора), російського журналіста Андрія Шария "Балканы: окраины империй" (пропагує державу-агресора).

Також заборонили ввезення книгу творів Сергія Довлатова видавництва "Азбука Аттикус", бо вона містить передмову, у якій пропагується відомий українофоб Сергій Безруков, який є у списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України.

Нагадаємо:

  • У серпні 2018 року в Україну заборонили ввозити з Росії підручник і книгу про шпигунок.
  • У вересні 2018 року Держкомтелерадіо не пустив в Україну 5 пропагандистських книг з Росії.
  • Загалом минулого року Держкомтелерадіо відмовив у ввезенні 477 тисяч примірників видань антиукраїнського змісту.
  • Також було складено 27 адміністративно-господарських протоколів щодо порушення правил розповсюдження видавничої продукції. Сума штрафних санкцій склала 1 мільйон 5 тисяч 210 гривень.

Українська правда

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Теми: ДержкомтелерадіопропагандаРосія
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