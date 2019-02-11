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Посол РФ пожаловался, что Запад хочет "оторвать" Беларусь от России

Понедельник, 11 февраля 2019, 09:07

Посол Москвы в Минске Михаил Бабич заявил, что Запад ведет многолетнюю работу по "отрыву" Беларуси от России с тем, чтобы использовать ее как плацдарм для давления на РФ.

Об этом он сказал  в интервью RT.

По его словам, работа Запада  нацелена на то, чтобы разорвать "вековые связи" между народами.

"сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане", - сказал Бабич.

Он считает, что Запад  намерен в дальнейшем использовать Беларусь как плацдарм для давления на Россию.

При этом российский посол отметил, что Запад не давит на Беларусь, однако ведет "хорошо спланированную, организованную, системную и многолетнюю работу", выделяя миллионы долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов.

Бабич добавил, что подобная "идеологическая работа" проводилась также в Грузии и Украине.

Вместе с тем посол отметил, что позиция президента Беларуси и его народа якобы не позволят "разыграть украинский или венесуэльский сценарий".

"На протяжении 25 лет они доказывали конкретными делами, поступками, результатами работы, что курс на интеграцию с Россией, на расширение нашего сотрудничества в экономической, гуманитарной, языковой сферах — это стратегический курс Минска", - сказал Бабич

"Конечно, попытки "пробовать на зуб" (Беларусь - ред)  будут предприниматься, и в этом президент Белоруссии, безусловно, прав. Но сегодня политическое руководство этой страны очень отчётливо осознаёт риски и прилагает необходимые усилия в этой части", - добавил он.

По словам Бабича, как бы ни развивались политические события, Россия ни в коем случае не должна допустить "ухудшения или значительного ослабления связей между народами".

Напомним:

Темы: РосcияБеларусьЗапад
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