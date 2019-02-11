Посол РФ пожаловался, что Запад хочет "оторвать" Беларусь от России
Посол Москвы в Минске Михаил Бабич заявил, что Запад ведет многолетнюю работу по "отрыву" Беларуси от России с тем, чтобы использовать ее как плацдарм для давления на РФ.
Об этом он сказал в интервью RT.
По его словам, работа Запада нацелена на то, чтобы разорвать "вековые связи" между народами.
"сначала посеять недоверие, затем довести их до вражды, оторвать эту территорию от России — в гуманитарном, идеологическом и экономическом плане", - сказал Бабич.
Он считает, что Запад намерен в дальнейшем использовать Беларусь как плацдарм для давления на Россию.
При этом российский посол отметил, что Запад не давит на Беларусь, однако ведет "хорошо спланированную, организованную, системную и многолетнюю работу", выделяя миллионы долларов и евро через различные НПО в сфере образования, культуры, гуманитарных проектов.
Бабич добавил, что подобная "идеологическая работа" проводилась также в Грузии и Украине.
Вместе с тем посол отметил, что позиция президента Беларуси и его народа якобы не позволят "разыграть украинский или венесуэльский сценарий".
"На протяжении 25 лет они доказывали конкретными делами, поступками, результатами работы, что курс на интеграцию с Россией, на расширение нашего сотрудничества в экономической, гуманитарной, языковой сферах — это стратегический курс Минска", - сказал Бабич
"Конечно, попытки "пробовать на зуб" (Беларусь - ред) будут предприниматься, и в этом президент Белоруссии, безусловно, прав. Но сегодня политическое руководство этой страны очень отчётливо осознаёт риски и прилагает необходимые усилия в этой части", - добавил он.
По словам Бабича, как бы ни развивались политические события, Россия ни в коем случае не должна допустить "ухудшения или значительного ослабления связей между народами".
Напомним:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва считает возможным формирование единой денежной единицы и единой налоговой политики с Беларусью.
- Издание Bloomberg сообщало, что президент РФ Владимир Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем "поглощения" Беларуси.
- 19 декабря Президент РФ одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь.
- 21 декабря в РФ заявили о завершении подготовки проекта Концепциисближения законодательств России и Беларуси.
- Встреча Путина и Лукашенко - 12-я течение текущего года - состоялась в Кремле 25 декабря. Президенты договорились о новой встрече, которая должна была состояться до Нового года.
- 28 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев создал рабочую группупо интеграции России и Беларуси.
- 30 декабря президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры в Кремле, в ходе которых обсудили дальнейшее развитие отношений между странами.
- В Департаменте госбезопасности и военной разведки Литвы заявили, что Россия планирует использовать Беларусь как "буфер" и последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, чтобы в случае необходимости начать военные действия в течение 24-48 часов.
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