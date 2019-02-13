Кабмин пожалуется в ВРП на судью, который принял решение относительно Супрун

Кабинет Министров Украины решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия в отношении судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что подписать жалобу от имени премьер-министра Владимира Гройсмана поручено министру Кабинета Министров Александру Саенко.

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Напомним: