Кабмин пожалуется в ВРП на судью, который принял решение относительно Супрун

3743 просмотра
Среда, 13 февраля 2019, 17:03

Кабинет Министров Украины решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия в отношении судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что подписать жалобу от имени премьер-министра Владимира Гройсмана поручено министру Кабинета Министров Александру Саенко.

Читайте также: Судьи Насирова и Розенблатта, или Кто судит Ульяну Супрун

Напомним:

  • 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
  • Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
  • 12 февраля суд о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения ушел в совещательную комнату принимать решение.
  • 13 февраля в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что едет в Кабмин для того, чтобы разблокировать работу Минздрава.
  • 15 февраля суд рассмотрит иск Мосийчука по сути, решив, законно ли Супрун занимает должность и.о. министра.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
  • 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кабинет министров Супрун суд


powered by lun.ua
По теме
Правительство начислило "Нафтогазу" 2,5 миллиарда пени 13 февраля 2019, 13:55
Экс-переводчику Гройсмана продлили арест по делу о госизмене 13 февраля 2019, 01:27
МВФ оценил новую систему субсидий правительства Гройсмана 12 февраля 2019, 23:26
Все новости
Главные новости
У Грицака отреагировали на заявления Мангера о причастности СБУ к убийству Гандзюк
Россия отправит наблюдателей на день выборов в Украине
Скандальный полицейский вышел из СИЗО и рассказал свою версию драки с "С14"
В организации нападения на Гандзюк Мангер обвиняет генерала СБУ
Все новости
Опыт

Как превратить хобби в семейный бизнес

здоровье

Ешьте больше и теряйте вес

Лайфхаки

День Святого Валентина: подарки для любых влюбленных

здоровье

Холестерин в крови: норма, группы риска и как снизить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів