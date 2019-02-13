Кабмин пожалуется в ВРП на судью, который принял решение относительно Супрун
Среда, 13 февраля 2019, 16:03
Кабинет Министров Украины решил обратиться с жалобой в Высший совет правосудия в отношении судьи Окружного административного суда Киева Сергея Каракашьяна, который вынес решение о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что подписать жалобу от имени премьер-министра Владимира Гройсмана поручено министру Кабинета Министров Александру Саенко.
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Напомним:
- 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
- Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
- 12 февраля суд о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения ушел в совещательную комнату принимать решение.
- 13 февраля в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что едет в Кабмин для того, чтобы разблокировать работу Минздрава.
- 15 февраля суд рассмотрит иск Мосийчука по сути, решив, законно ли Супрун занимает должность и.о. министра.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.