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Правительство частично разблокировало работу Минздрава

Среда, 13 февраля 2019, 19:53
Правительство частично разблокировало работу Минздрава
Минздрав

Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Это распоряжение является консолидированным решением правительства, которое позволяет разблокировать наиболее критические вопросы работы Минздрава. Этот исключительный шаг Кабинета министров является ответом на то, что работа Минздрава была заблокирована решением Окружного административного суда г. Киева", - говорится в сообщении.

Распоряжение правительства позволяет утвердить распределение вакцин и лекарств в регионы, отправить на зарубежное лечение 44 украинцев, продолжить процесс строительства детской больницы "ОХМАТДЕТ" и закупку оборудования и другие решения, требующие немедленного утверждения.

Соответствующие документы будут подписаны в ближайшее время, заверили в ведомстве.

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Напомним:

  • 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
  • Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
  • 12 февраля суд о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения ушел в совещательную комнату принимать решение.
  • 13 февраля в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что едет в Кабмин для того, чтобы разблокировать работу Минздрава.
  • 15 февраля суд рассмотрит иск Мосийчука по сути, решив, законно ли Супрун занимает должность и.о. министра.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
  • 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровСупрунМинздрав
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