Новости дня: первый приговор за буллинг и рассмотрение дела об убийстве Гандзюк

Полицейский, подозреваемый в избиении члена "С14" на Подоле, вышел из изолятора, обвиняемый в организации убийства Гандзюк заявил о вине генерала СБУ, а бориспольскую школьницу признали виновной в буллинге — новости, которые были актуальны 13 февраля.

Об избиении "С14" на Подоле

"У меня не было прямого умысла добить", — полицейский Мельников, подозреваемый в избиении члена "С14", вышел из изолятора и заявил, что не хотел добивать лежачего.

Кандидат в президенты Илья Кива внес 115 тыс грн залога за полицейского, которого арестовали по подозрению в избиении представителя "С14".

Позже "оппоблоковец" Вилкул тоже заявил, что внес залог за полицейского.

О рассмотрении дела убийства Гандзюк

Подозреваемый в организации убийства Гандзюк председатель Херсонского облсовета обвинил генерала СБУ в нападении на активистку — говорит, это делалось "с целью дискредитации полиции".

О буллинге

В Украине впервые по новому закону о буллинге осудили за травлю — в Борисполе школьница выложила в Instagram непристойные фото другой девочки. Родителей ребенка обязали оплатить штраф.

О других важных новостях

Российский МИД заявил, что РФ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине в день голосования.

Мы здесь наконец нашли рейтинг, в котором Порошенко занимает первое место! Правда, этот рейтинг не президентский — он сформирован по размеру состояния в декларации 2017 года. На втором месте "оппоблоковец" Вилкул.

Авиакомпания МАУ отказывается писать Kyiv вместо Kiev — ссылаются на официальную транслитерацию Международной ассоциации воздушного транспорта.

А вот британское издание The Guardian отныне будет писать Kyiv, а не Kiev — соответствующие изменения внесли в стилистический справочник ресурса.