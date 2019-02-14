Cуд признал, что Манафорт сознательно лгал следователям

Пол Манафорт, бывший политтехнолог Партии регионов и бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, нарушил условия сделки с командой спецпрокурора Роберта Мюллера и несколько раз дал следователям заведомо ложные показания по поводу ключевых эпизодов, фигурирующих в "российском расследовании".

Об этом говорится в вынесенном в среду постановлении Эми Берман Джексон, судьи округа Колумбия, пишет Голос Америки.

Судья Берман Джексон, возглавляющая процесс по делу Манафорта в вашингтонском суде, признала убедительными доказательства фактов лжесвидетельств, сделанных бывшим главой штаба Трампа. Судья согласилась с обвинением, что Манафорт намеренно солгал как минимум в трех случаях, включая общение с его бывшим бизнес-партнером, российско-украинским политконсультантом Константином Килимником.

Конкретно, Манафорт солгал следователям, отвечая на вопрос о том, передавал ли он Килимнику данные соцопросов, сделанных штабом Трампа, а также по поводу обсуждения с Килимником так называемого "плана мирного урегулирования в Украине".

План, в частности, предусматривал снятие санкций в отношении России – это решение явно было бы в пользу режима Путина. Спецпрокурор подозревает Килимника в связях с российскими спецслужбами. Килимник отрицает эти обвинения.

Судья признала Манафорта невиновным в том, что он намеренно солгал, отвечая еще на два вопроса следователей. Один из них касался роли Килимника в содействии препятствованию правосудию, другой ­– контактов Манафорта с членами администрации Трампа.

Согласно протоколам суда, опубликованным на прошлой неделе, команда Мюллера полагает, что эти лжесвидетельства касаются ключевых моментов расследования возможного сговора сотрудников штаба Трампа с Кремлем. Дональд Трамп и российские власти отрицают факт сговора.

Майкл Зелдин, бывший федеральный прокурор, в беседе с Reuters высказал предположение, что Манафорт решил дать ложные показания в надежде на последующее президентское помилование. Об этом же говорили прокуроры из команды Мюллера в суде на прошлой неделе.

После нарушения сделки с правосудием, Манафорту могут вынести суровый приговор в суде Вирджинии, где проходит еще один судебный процесс по обвинениям в финансовых преступлениях и отмывании денег.

В августе присяжные признали Пола Манафорта виновным по нескольким пунктам, включая неуплату налогов на 16 млн долларов, которые он получил за политические консультации для правительства Виктора Януковича в Украине.

В любом случае, решение судьи почти наверняка ставит крест на возможности того, что Манафорта приговорят к небольшому сроку. В случае нарушения условий сделки прокуратура имеет право потребовать сурового приговора для обвиняемого. По словам экспертов, 69-летнего Манафорта могут приговорить к 10 годам лишения свободы.

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