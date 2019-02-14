Решение по Супрун объявят в полдень

Окружной административный суд Киева в четверг в 12.00 объявит решение по ходатайству Кабмина об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом в четвер сообщает сайт суда.

Решение объявит судья Сергей Каракашьян.

"Судья выйдет из совещательной комнаты в 12:00 00 минут. Решение будет объявлено в зале судебного заседания", - сообщил Санин.

Напомним: