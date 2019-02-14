Решение по Супрун объявят в полдень

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Четверг, 14 февраля 2019, 10:27

Окружной административный суд Киева в четверг в 12.00 объявит решение по ходатайству Кабмина об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Об этом в четвер сообщает сайт суда. 

Решение объявит судья Сергей Каракашьян.

"Судья выйдет из совещательной комнаты в 12:00 00 минут. Решение будет объявлено в зале судебного заседания", - сообщил Санин.

Напомним:

  • 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
  • Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
  • 12 февраля суд о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения ушел в совещательную комнату принимать решение.
  • 13 февраля в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что едет в Кабмин для того, чтобы разблокировать работу Минздрава.
  • 15 февраля суд рассмотрит иск Мосийчука по сути, решив, законно ли Супрун занимает должность и.о. министра.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
  • 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.

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Темы: Супрун Кабинет министров Мосийчук


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