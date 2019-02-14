Решение по Супрун объявят в полдень
Четверг, 14 февраля 2019, 09:27
Окружной административный суд Киева в четверг в 12.00 объявит решение по ходатайству Кабмина об отмене временного запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
Об этом в четвер сообщает сайт суда.
Решение объявит судья Сергей Каракашьян.
"Судья выйдет из совещательной комнаты в 12:00 00 минут. Решение будет объявлено в зале судебного заседания", - сообщил Санин.
Напомним:
- 5 февраля Окружной административный суд Киева временно запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа- "радикала" Игоря Мосийчука, одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США.
- Члены Кабинета министров выразили поддержку Супрун и ее реформам.
- 12 февраля суд о временном запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения ушел в совещательную комнату принимать решение.
- 13 февраля в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что едет в Кабмин для того, чтобы разблокировать работу Минздрава.
- 15 февраля суд рассмотрит иск Мосийчука по сути, решив, законно ли Супрун занимает должность и.о. министра.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.