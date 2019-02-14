На Почтовой будет и торговый центр, и музей – чиновник КГГА

На столичной Почтовой площади, в исторической части Киева, будет создан и музей, и торговый центр.

Об этом сказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский в эфире телеканала "112 Украина".

"Будут продолжены археологические исследования. Министерство культуры сейчас должно дать разрешение на продолжение археологических работ, а строители должны продолжить укреплять подземную часть Почтовой площади с сохранением доступа для археологов", – сказал он

На вопрос, будет ли там торговый центр, Мондриевский ответил:

"Это инвестиционный проект – очевидно, там будет центр, но там и музей. Музей будет обязательно. Это позиция и городского главы, и Киевского городского совета".

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Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?

Напомним: