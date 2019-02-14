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На Почтовой будет и торговый центр, и музей – чиновник КГГА

Четверг, 14 февраля 2019, 09:42

На столичной Почтовой площади, в исторической части Киева, будет создан и музей, и торговый центр.

Об этом сказал заместитель главы Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский в эфире телеканала "112 Украина".

"Будут продолжены археологические исследования. Министерство культуры сейчас должно дать разрешение на продолжение археологических работ, а строители должны продолжить укреплять подземную часть Почтовой площади с сохранением доступа для археологов", – сказал он

На вопрос, будет ли там торговый центр, Мондриевский ответил:

"Это инвестиционный проект – очевидно, там будет центр, но там и музей. Музей будет обязательно. Это позиция и городского главы, и Киевского городского совета".

Борьба за Музей на Почтовой площади
Борьба за Музей на Почтовой площади

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Удастся ли создать музей на Почтовой вместо торгового центра?

Напомним:

  • Часть улицы средневекового Киева на Почтовой площади была обнаружена в феврале 2015 во время раскопок. Глава Минкультуры заявил, что застройщик Почтовой площади должен изменить проект строительства. Позже на раскопках произошел обвал грунта и археологи приостановили работы.
  • В апреле 2015 года древнюю улицу засыпали землей – якобы чтобы укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца. Кличко уверял, что археологическую находку на Подоле сохранят.
  • 21 июня 2018 года власти Киева, несмотря на давление общественности, приняли двоякое решение: пообещали сохранить артефакты на Почтовой площади, но не разорвали инвестдоговор на строительство ТРЦ в историческом месте столицы.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой площади все-таки будет.
  • 5 июля Верховная Рада рекомендовала правительству создать на Почтовой площади Киева музей и запретить строительство торгово-развлекательного центра. Кабмин должен был принять меры по сохранению объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади.
  • Активисты требовали создать на Почтовой площади музей вместо торгово-развлекательного центра.

Алена Рощенко, УП
Темы: Киевистория
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