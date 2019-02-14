Климкин о наблюдателях РФ на выборах в Украине: У марсиан больше шансов

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Четверг, 14 февраля 2019, 15:01

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что больше шансов быть наблюдателями на президентских выборах в Украине у марсиан, чем у россиян.

Об этом он написал в Twitter.

"Кто-то никак не успокоится в отношении российских наблюдателей на президентских выборах в Украине", - заявил глава МИД.

"У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов", - добавил он.

Напоминаем:

  • 6 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.
  • 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.
  • Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по результатам встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир, выразил надежду на то, что в миссии примут во внимание принятый Верховной Радой закон
  • Он объяснил, что ситуация с решением Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может составлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.
  • В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.
  • 8 февраля в ОБСЕ заявили, что исключат россиян из списка наблюдателей на выборах в Украине.
  • 13 февраля стало известно, что Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
  • Директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир заявила, что решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом.
  • Также она призвала в "дальнейшим размышлениям" по этому поводу.
  • Ранее сообщалось, что  Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.

Украинская правда

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Темы: Климкин МИД выборы президента 2019 Росcия ОБСЕ


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