Климкин о наблюдателях РФ на выборах в Украине: У марсиан больше шансов
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что больше шансов быть наблюдателями на президентских выборах в Украине у марсиан, чем у россиян.
Об этом он написал в Twitter.
"Кто-то никак не успокоится в отношении российских наблюдателей на президентских выборах в Украине", - заявил глава МИД.
"У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов", - добавил он.
Хтось ніяк не заспокоїться щодо 🇷🇺 спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за 🇺🇦 виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до #ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 лютого 2019 р.
Напоминаем:
- 6 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.
- 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.
- Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по результатам встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир, выразил надежду на то, что в миссии примут во внимание принятый Верховной Радой закон
- Он объяснил, что ситуация с решением Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может составлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.
- В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.
- 8 февраля в ОБСЕ заявили, что исключат россиян из списка наблюдателей на выборах в Украине.
- 13 февраля стало известно, что Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
- Директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир заявила, что решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом.
- Также она призвала в "дальнейшим размышлениям" по этому поводу.
- Ранее сообщалось, что Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.
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