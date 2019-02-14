Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что больше шансов быть наблюдателями на президентских выборах в Украине у марсиан, чем у россиян.

Об этом он написал в Twitter.

"Кто-то никак не успокоится в отношении российских наблюдателей на президентских выборах в Украине", - заявил глава МИД.

"У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно лучше будут придерживаться ее основных принципов", - добавил он.

Хтось ніяк не заспокоїться щодо 🇷🇺 спостерігачів на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за 🇺🇦 виборами. Якщо, звісно, встигнуть пройти усі процедури і доєднатися до #ОБСЄ. Але вони точно краще дотримуватимуться її основоположних принципів — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 лютого 2019 р.

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