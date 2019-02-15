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Луценко поручил САП проверить претензии к богатствам Тимошенко

Пятница, 15 февраля 2019, 10:10
Луценко поручил САП проверить претензии к богатствам Тимошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил направить в Специализированную антикоррупционную прокурорату заявление о возможном преступлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что 14 февраля на имя Луценко поступило заявление о возможном незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации Тимошенко.

В прокуратуре добавили, что расследование таких преступлений может осуществлять только НАБУ, а наблюдать за делами – САП.

"Принимая во внимание изложенное, генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины способом", – говорят у Луценко.

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Что надо знать избирателю о Юлии Тимошенко

Напомним:

  • 13 февраля "Центр противодействия коррупции" заявил, что требует от генерального прокурора Юрия Луценко нарушить уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

  • В частности, в марте прошлого года стало известным, что американская фирма "Two Paths LLС" в феврале 2018 наняла пиар-компанию "Avenue Strategies Global LLC" представлять интересы Тимошенко.

  • Речь шла о выплате пиарщику 390 тысяч долларов в 2018 году. В "ЦПК" утверждают, что в декларациях Тимошенко нет состояния, соответствующего таким расходам.

  • Кроме того, американские лоббисты, вероятно, организовывали в 2018 году встречи Тимошенко с американскими политиками в Вашингтоне, а журналистка из США обеспечивала медиа-поддержку Тимошенко. Эти услуги также стоят тысячи долларов.

  • В то же время у Тимошенко в прошлом году заявляли, что она отказалась от сотрудничества с американскими лоббистами.
  • Суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство относительно возможной легализации средств партией "Батькивщина".

Украинская правда
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