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Мангер может быть причастен к еще одному громкому нападению

Пятница, 15 февраля 2019, 13:25
Мангер может быть причастен к еще одному громкому нападению

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер может быть причастен к нападению на журналиста Сергея Никитенко.

Об этом 15 февраля пишет в Facebook юрист Маси Найем, ссылаясь на постановление Херсонского городского суда от 19 ноября 2018 года.

В частности, в материалах суда говорится, что к нападению на Никитенко "возможно причастен ЛИЦО_6, 17.06.1977 г.р., который занимает должность советника председателя Херсонского областного совета ЛИЦО_9 (Мангер - ред.), 27.04.1970 г.р., у которого с ЛИЦО_7 (Никитенко - ред.) был конфликт ".

"Допросом свидетеля ЛИЦО_10 установлено, что последний был свидетелем разговора ЛИЦО_9 и ЛИЦО_6, где ЛИЦО_6 был обеспокоен тем, что работники полиции могут установить его причастность к причинению телесных повреждений журналисту ЛИЦО_7", - отмечается в материалах. 

 

Найем предполагает, что ЛИЦО_6 это Алексей Левин (Москаленко), которого подозревают в организации нападения на Гандзюк. Сейчас Левина объявили в розыск, он якобы скрывается в Доминикане.

По словам юриста, Левин для важности сам представлялся советником Мангера, "в определенных кругах".

14 февраля прокуратура заявила, что Мангер приказал своему юристу Андрею Мурашкину сдать в аренду за бесценок базу отдыха на побережье Черного моря Левину и, таким образом, заплатить за убийство Гандзюк.

Мурашкин и Мангер отрицают причастность председателя облсовета. Юрист говорит, что самостоятельно принял решение сдать в аренду имущество Левину.

Также в материалах дела о нападении на Никитенко фигурирует другой житель Херсона, который, по версии следствия, может быть причастен к преступлению.

Его имя скрытое, но указана дата рождения (29.04.1967) и адрес, по которому человек живет - ул. Причальная, 70. Вероятно, речь идет о помощнике народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Николая Паламарчука - Игоря Павловского.

Павловскому объявляли подозрение в соучастии в убийстве Гандзюк. 

 

Кроме того, следствие проверяет причастность к нападению на Никитенко человека, адрес и телефон которой совпадают с данными ОО "Правый сектор - Юг". Год рождения фигуранта дела совпадает с годом рождения руководителя ОО - Павла Пилипенко.

 

Местные СМИ сообщали, что в Пилипенко проводили обыски в ходе расследования дела Гандзюк.

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Напомним: 

  • 15 февраля суд арестовал с правом внесения залога подозреваемого в организации убийства Гандзюк Мангера.
  • 18 июня 2018 года в Херсоне побили журналистаруководителя информационно-аналитического сайта "Мост" Сергея Никитенко.
  • Тогда юрист Найем писал, что на Никитенко "напали два парня, били сильно, ногами – потом убежали".
  • Полиция Херсонской области сообщила, что открыла уголовное производство по ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста).
  • В июне 2018 года Никитенко заявил, что его избили те же люди, которые ранее напали на лидера одесского "Автомайдана" Виталия Устименко.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкубийствоХерсонХерсонская область
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