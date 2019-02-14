Прокуратура: Мангер заплатил за убийство Гандзюк базой отдыха
Прокуратура утверждает, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заплатил за убийство Екатерины Ганзюк, в частности, базой отдыха, которую сдает в аренду его юрист.
Об этом во время заседания суда в четверг сообщили представители обвинения.
Речь идет о базе отдыха в городе Лазурном. Ранее журналисты сообщали, что юрист Андрей Мурашкин сдал ее подозреваемому Алексею "Москалу" Левину, который скрывается за рубежом.
Договор был подписан за неделю до нападения на активистку.
"Установлено, что Мангер дал указание Мурашкину передать базу отдыха Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк", – заявила прокурор.
Она отметила, что база отдыха, "которая состоит из отеля и 57 номеров, собственным пляжем, и сутки проживания в котором достигают более 2 тысяч гривен", передали Левину за "символическую стоимость в размере 500 гривен в месяц договорным сроком на 7 лет".
Сам Мурашкин, который также защищает Мангера в суде, назвал обвинения ложью.
По словам юриста, комплекс передали его фирме для управления из-за того, что сейчас относительно базы отдыха продолжаются суды и конфликты между бывшими и нынешними владельцами.
Мурашкин уверяет, что перед отпуском решил "защитить имущество" от "атак" и "захватов".
"Я решил его защитить именно таким образом, а именно передать его в аренду", – отметил юрист.
По его словам, база фактически так и не была передана Левину.
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Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Напомним:
- Ранее журналисты узнали, что за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как, по версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
- 13 февраля суд начал выбирать Мангеру меру пресечения, однако не успел сделать это в течение одного дня и перенес заседание.
- Во время заседания Мангер обвинил в убийстве Гандзюк Службу безопасности.
- В ответ СБУ назвала слова чиновника клеветой.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организациинападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине"на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангераиз своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
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