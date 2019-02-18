В ОБСЕ снова пожалели из-за недопуска в Украину наблюдателей из РФ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я по-прежнему убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и потому не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", - заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак , который сейчас председательствует в ОБСЕ.

Он добавил, что в организации рассчитывают на "конструктивное сотрудничество Украины с ОБСЕ".

Лайчак сообщил, что в конце недели он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой планирует обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее.

Напоминаем: