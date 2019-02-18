В ОБСЕ снова пожалели из-за недопуска в Украину наблюдателей из РФ

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Понедельник, 18 февраля 2019, 04:50

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь выразили глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Я по-прежнему убежден, что непредоставление аккредитации всем наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ не соответствует обязательствам в рамках ОБСЕ и потому не отвечает интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", - заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак , который сейчас председательствует в ОБСЕ Лайчака.

Он добавил, что в организации рассчитывают на "конструктивное сотрудничество Украины с ОБСЕ".

Лайчак сообщил, что в конце недели он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой планирует обсудить ситуацию в Украине и вокруг нее.

Напоминаем:

  • Незадолго до публикации этого заявления на сайте ОБСЕ, министр иностранных дел Украины Павел Климкин имел короткую встречу с Лайчаком.
  • По завершению Мюнхенской конференции по безопасности Климкин написал, что российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино.
  • 6 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в выборах в Украине.
  • 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает запрет участия российских наблюдателей в украинских выборах.
  • Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица по результатам встречи с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир, выразил надежду на то, что в миссии примут во внимание принятый Верховной Радой закон
  • Он объяснил, что ситуация с решением Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может составлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.
  • В ОБСЕ выразили сожаление по поводу решения Украины запретить российским гражданам участвовать в миссии по наблюдению за президентскими выборами в Украине 31 марта.
  • 8 февраля в ОБСЕ заявили, что исключат россиян из списка наблюдателей на выборах в Украине.
  • 13 февраля стало известно, что Россия на запрос БДИПЧ ОБСЕ отправит наблюдателей в составе международной миссии для мониторинга президентских выборов в Украине непосредственно в день голосования 31 марта.
  • Директор БДИПЧ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир заявила, что решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той степени, в которой это разрешено законом.
  • Также она призвала в "дальнейшим размышлениям" по этому поводу.
  • Ранее сообщалось, что  Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины.

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Темы: ОБСЕ выборы президента 2019 Росcия


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