В деле "Мосийчук против Супрун" назначили нового судью
В деле по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения у Ульяны Супрун определен новый судью – Татьяна Скочок.
Об этом сообщает 18 февраля судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.
"Как и ожидалось, сегодня был определен новый судья по "Делу Супрун" (№640/463/19 по иску народного депутата И. Мосийчука к и.о. министра здравоохранения У. Супрун). Сейчас дело распределено на судью Т. Скочок", - пишет он в Facebook.
В то же время Санин указывает на то, что Мосийчук подал еще два иска: к премьер-министру Владимиру Гройсману и Уляне Супрун. Еще один иск в Окружной админсуд Киева поступил от радикала Алексея Ленского.
"Кажется, в дальнейшем мы будем называть указанное дело как "Дело Супрун. Эпизод 1", – отмечает судья.
Напомним:
- 15 февраля в деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука против руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун судья Сергей Каракашьян заявил о самоотводе.
- Мосийчук подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения. Одним из его аргументов является то, что в Супрун якобы есть гражданство США.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.
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