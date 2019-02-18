В деле "Мосийчук против Супрун" назначили нового судью

В деле по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения у Ульяны Супрун определен новый судью – Татьяна Скочок.

Об этом сообщает 18 февраля судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

"Как и ожидалось, сегодня был определен новый судья по "Делу Супрун" (№640/463/19 по иску народного депутата И. Мосийчука к и.о. министра здравоохранения У. Супрун). Сейчас дело распределено на судью Т. Скочок", - пишет он в Facebook.

Татьяна Скочок слушала дело экс-президента Грузии Михеила Саакашвили против Государственной миграционной службы о признании его беженцем. укринформ

В то же время Санин указывает на то, что Мосийчук подал еще два иска: к премьер-министру Владимиру Гройсману и Уляне Супрун. Еще один иск в Окружной админсуд Киева поступил от радикала Алексея Ленского.

"Кажется, в дальнейшем мы будем называть указанное дело как "Дело Супрун. Эпизод 1", – отмечает судья.

Напомним: