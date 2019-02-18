В деле "Мосийчук против Супрун" назначили нового судью

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Понедельник, 18 февраля 2019, 14:12

В деле по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отсутствии полномочий для выполнения обязанностей министра здравоохранения у Ульяны Супрун определен новый судью – Татьяна Скочок.

Об этом сообщает 18 февраля судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

"Как и ожидалось, сегодня был определен новый судья по "Делу Супрун" (№640/463/19 по иску народного депутата И. Мосийчука к и.о. министра здравоохранения У. Супрун). Сейчас дело распределено на судью Т. Скочок", - пишет он в Facebook.

 
Татьяна Скочок слушала дело экс-президента Грузии Михеила Саакашвили против Государственной миграционной службы о признании его беженцем.
укринформ

В то же время Санин указывает на то, что Мосийчук подал еще два иска: к премьер-министру Владимиру Гройсману и Уляне Супрун. Еще один иск в Окружной админсуд Киева поступил от радикала Алексея Ленского.

"Кажется, в дальнейшем мы будем называть указанное дело как "Дело Супрун. Эпизод 1", – отмечает судья.

Напомним:

  • 15 февраля в деле по иску народного депутата Игоря Мосийчука против руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун судья Сергей Каракашьян заявил о самоотводе.
  • Мосийчук подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения. Одним из его аргументов является то, что в Супрун якобы есть гражданство США.
  • В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
  • 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.

Украинская правда

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Темы: Супрун суд


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