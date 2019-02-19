Чийгоз: политзаключенного Балуха вывезли в Краснодар
Украинский политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар.
Об этом в Facebook сообщил бывший политзаключенный, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", - написал Чийгоз, не уточнив, когда это произошло.
Перед этим "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на жену Балуха Наталью сообщила, что политзаключенного этапировали из Симферопольского СИЗО.
"Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2019 года, после того, как его жена Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца", - говорится в сообщении.
"Адвокат украинского активиста выясняет обстоятельства и причину этапирования", - отмечают правозащитники.
Напоминаем:
- В Симферопольском СИЗО у жены украинского политзаключенного Владимира Балуха Натальи не приняли передачу. По словам Натальи, отказ принять посылку сотрудники СИЗО объяснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.
- Политзаключенного Владимира Балуха доставили в СИЗО Симферополя с керченской колонии на прошлой неделе.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- 18 октября украинца этапировали в Керченскую исправительную колонию №2. В связи с этим Балух приостановил голодовку, которую держал с 19 марта 2018 года. У Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".