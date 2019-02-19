Чийгоз: политзаключенного Балуха вывезли в Краснодар

Украинский политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар.

Об этом в Facebook сообщил бывший политзаключенный, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", - написал Чийгоз, не уточнив, когда это произошло.

Перед этим "Крымская правозащитная группа" со ссылкой на жену Балуха Наталью сообщила, что политзаключенного этапировали из Симферопольского СИЗО.

"Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2019 года, после того, как его жена Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца", - говорится в сообщении.

"Адвокат украинского активиста выясняет обстоятельства и причину этапирования", - отмечают правозащитники.

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