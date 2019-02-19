По просьбе Розенблата его дело передали в Печерский суд

Киевский апелляционный суд направил дело обвиняемых в коррупции нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова в Печерский райсуд Киева.

Такое решение было принято по просьбе защиты Розенблата 18 февраля, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Дело передали из Голосеевского райсуда столицы.

Читайте также "Имя Розенблата, или Прикосновенный Борислав не смеется"

Напомним: