По просьбе Розенблата его дело передали в Печерский суд

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Вторник, 19 февраля 2019, 09:21

Киевский апелляционный суд направил дело обвиняемых в коррупции нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова в Печерский райсуд Киева.

Такое решение было принято по просьбе защиты Розенблата 18 февраля, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

Дело передали из Голосеевского райсуда столицы.

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Напомним:

  • Антикоррупционные органы заявляли, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
  • В частности Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.
  • Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.
  • Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.
  • Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".
  • В сентябре 2018 года суд решил, что Розенблата прослушивали незаконно.
  • 8 октября прокуратура сообщила, что дело народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова направили в суд.
  • Подготовительное заседание по "янтарному делу" должно было состояться 23 октября, однако его отложили из-за болезни судьи.
  • Позже первое заседание в деле перенесли на 5 февраля 2019 года.

Украинская правда

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Темы: Розенблат коррупция суд


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