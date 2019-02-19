По просьбе Розенблата его дело передали в Печерский суд
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Вторник, 19 февраля 2019, 09:21
Киевский апелляционный суд направил дело обвиняемых в коррупции нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова в Печерский райсуд Киева.
Такое решение было принято по просьбе защиты Розенблата 18 февраля, сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
Дело передали из Голосеевского райсуда столицы.
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Напомним:
- Антикоррупционные органы заявляли, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.
- В частности Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.
- Сами нардепы отрицают причастность к преступлению.
- Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения и добычи янтаря и освобождение от налогов лиц, которые ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.
- Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".
- В сентябре 2018 года суд решил, что Розенблата прослушивали незаконно.
- 8 октября прокуратура сообщила, что дело народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова направили в суд.
- Подготовительное заседание по "янтарному делу" должно было состояться 23 октября, однако его отложили из-за болезни судьи.
- Позже первое заседание в деле перенесли на 5 февраля 2019 года.
Украинская правда
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