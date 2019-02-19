Вакарчук говорит, что ситуация изменилась с его неудачного похода в Раду

Певец и музыкант Святослав Вакарчук считает, что в Верховной Раде VI созыва было мало его единомышленников, а теперь таких людей может быть больше.

В интервью "Украинской правде" он рассказал, что в 2007 году к нему обратилась команда, которая формировала список блока "Наша Украина – Народная самооборона" – и он поверил, что может "что-то изменить в стране, используя это как инструментарий".

"После Оранжевой революции у меня было ощущение, что, возможно, это будет правильным путем, и я смогу так быстрее и эффективнее помочь своей стране", – отметил певец.

"Я недооценил уровень, качество политической культуры в Украине на тот момент. Я был о ней лучшего мнения. Именно политическая культура Украины того времени изнутри оказалась ужасной", – признался он.

Вакарчук добавил: "Если вы спросите меня, стала ли она лучше с тех пор, – да, стала. Стала ли она существенно лучше – нет, но я вижу изменения"

Святослав Вакарчук Фото Эльдара Сарахмана

"Когда я был в парламенте, я чувствовал, что людей с моими принципами, ценностями и моим видением того, как надо действовать, были единицы. Сегодня я думаю, что таких людей десятки", – сказал он.

"Сложно объяснить одним предложением, что именно было не так. Как принимались решения; как депутаты вели двойную жизнь; как те, кого считали героями оранжевого Майдана, вдруг начинали действовать совсем по другим принципам, чем те, которые они защищали", – пояснил Вакарчук.

"Но самое главное – абсолютное отсутствие у большинства политиков визии и видения на много лет вперед, чего мы хотим достичь. Большинство политиков думали в лучшем случае о следующих выборах, а в худшем – о проведении какого-то закона. То есть тактика доминировала над стратегией", – добавил он.

Музыкант признался, что тогда решил, что дальше быть в Верховной Раде для него "будет неэффективно".

"Но тот поход в парламент дал мне бесценный опыт, дал возможность увидеть изнутри, как работает система, как работает документооборот, как работает принятия решений. Какая разница между процедурным, юридическим, легальным и фактическим принятием решений... Если бы я не был в парламенте тогда, возможно, некоторые свои решения сегодня я бы принимал по-другому", – сказал Вакарчук.

Он также не согласился, что не пошел в президенты теперь из-за страха конкуренции или проигрыша, и подтвердил, что сейчас объединяет вокруг себя людей для изменений.

"Моя цель – это изменения в стране, настоящие изменения... Я говорю о тех изменениях, которые можно потрогать руками, измерить цифрами, почувствовать на улице", – подчеркнул Вакарчук.

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