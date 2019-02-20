Зеленский лидирует в опросах, Порошенко дышит в спину

Среди украинцев, которые собираются участвовать в выборах президента, наибольшую поддержку имеет комик Владимир Зеленский, на втором месте действующий президент Петр Порошенко, тройку замыкает лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

В частности, за Зеленского собираются проголосовать 19% среди тех, кто намерен участвовать в выборах.

По данным исследования, примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют Порошенко и Тимошенко.

За Порошенко готовы проголосовать 16,8% из тех, кто пойдет на выборы, а за Тимошенко - 13,8%.

За Анатолия Гриценко намерены проголосовать 7,3% тех, кто пойдет на выборы, за Юрия Бойко - 7,1%, за Олега Ляшко - 4,8%.

Каждый из остальных кандидатов набирают менее 3%.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса, больше всего Зеленского поддерживают на западе и юге, уровень поддержки Тимошенко - от 8% на востоке страны до 15% - в центре.

За Порошенко готовы голосовать на западе (17%) и центре (16%) страны по сравнению с югом (6%) и востоком (8%).

Исследование проводилось с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

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