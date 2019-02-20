Адвокат Мангера заявляет, что его подзащитный готов свидетельствовать полиции и ГБР

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Среда, 20 февраля 2019, 22:34

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер дважды отказался давать показания Службе безопасности Украины, но готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований.

Об этом заявляет адвокат Мангера Александр Шадрин, передает "Громадське".

Он подтвердил, что Мангер дважды - 15 и 20 февраля отказался свидетельствовать конкретному следователю Службы безопасности.

По словам защитника, причиной отказа свидетельствовать именно СБУ является то, что в службе работает генерал Данил Доценко, которого Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Гандзюк. Тогда в СБУ обвинения Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".

"Когда лицо (Мангер - ред.) прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос - ред), то опять есть риск, что показания будут искажены", - утверждает адвокат Шадрин.

Он надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.

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Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Адвокат Мангера внес залог и председатель облсовета вышел на свободу.
  • 18 февраля председатель областного совета Херсонской области вышел на работу.
  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому Мангеру.

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Темы: нападение на Гандзюк СБУ убийство


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