Адвокат Мангера заявляет, что его подзащитный готов свидетельствовать полиции и ГБР

Подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер дважды отказался давать показания Службе безопасности Украины, но готов свидетельствовать Национальной полиции и Государственному бюро расследований.

Об этом заявляет адвокат Мангера Александр Шадрин, передает "Громадське".

Он подтвердил, что Мангер дважды - 15 и 20 февраля отказался свидетельствовать конкретному следователю Службы безопасности.

По словам защитника, причиной отказа свидетельствовать именно СБУ является то, что в службе работает генерал Данил Доценко, которого Мангер на судебном заседании 13 февраля обвинил в организации нападения на Гандзюк. Тогда в СБУ обвинения Доценко в организации нападения назвали "абсурдом".

"Когда лицо (Мангер - ред.) прямо указывает на должностное лицо СБУ и сама Служба безопасности (проводит допрос - ред), то опять есть риск, что показания будут искажены", - утверждает адвокат Шадрин.

Он надеется, что дело Мангера передадут в подследственность Нацполиции или ГБР.

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