В Риге почтили Героев Небесной Сотни и пикетировали посольство РФ
В Риге (Латвия) активисты почтили память погибших на Майдане и провели митинг-протест возле посольства РФ под лозунгом "Крым - это Украина!".
Об этом сообщает "Укринформ".
Сначала около 25 украинских и латвийских активистов провели получасовую акцию возле посольства России - они призвали освободить оккупированные территории Крыма и остановить притеснение крымских татар оккупантами.
После этого были возложены цветы и венки у памятника Тарасу Шевченко. Отец Роман Сапужак отслужил молебен в память Героев Небесной Сотни.
Во дворе посольства Украины в Риге у стенда с изображением Небесной Сотни активисты положили красные лампадки. На деревьях и кустах развесили белые, желтые и голубые фигурки ангелов - в память о погибших героях.
Напомним:
- В столице на пятую годовщину расстрелов в центре Киева в местах гибели участников Революции Достоинства зажгли "Лучи Достоинства".
- 20 февраля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило 66 исполнителей, которые подозреваются в убийствах активистов на Майдане, из них 46 сбежали в РФ, остальные - под стражей.
- 19 февраля начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что расследование преступлений против протестующих на Майдане в 2013-2014 гг. не завершилось из-за отсутствия поддержки руководства Украины и правоохранительных органов.
- Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что украинская власть за 5 лет не смогла эффективно расследовать преступления, совершенные во время Евромайдана 2013-2014 годов.
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