В Риге почтили Героев Небесной Сотни и пикетировали посольство РФ

В Риге (Латвия) активисты почтили память погибших на Майдане и провели митинг-протест возле посольства РФ под лозунгом "Крым - это Украина!".

Об этом сообщает "Укринформ".

Сначала около 25 украинских и латвийских активистов провели получасовую акцию возле посольства России - они призвали освободить оккупированные территории Крыма и остановить притеснение крымских татар оккупантами.

Все фото: укринформ

После этого были возложены цветы и венки у памятника Тарасу Шевченко. Отец Роман Сапужак отслужил молебен в память Героев Небесной Сотни.

Во дворе посольства Украины в Риге у стенда с изображением Небесной Сотни активисты положили красные лампадки. На деревьях и кустах развесили белые, желтые и голубые фигурки ангелов - в память о погибших героях.

Напомним: