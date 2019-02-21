США: В Палате представителей подготовили резолюцию о прекращении чрезвычайного положения

В Палате представителей США, которую контролируют демократы, планируют 22 февраля рассмотреть резолюцию, направленную на прекращение режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Reuters.

Автором резолюции является сенатор Хулиан Кастро. Его инициативу поддержали 92 члена Палаты представителей.

Спикер Нэнси Пелоси отправила письмо членам Демократической и Республиканской партий с призывом присоединиться к инициативе Кастро. По ее словам, Палата "быстро перейдет к рассмотрению этой резолюции".

"И Палата представителей, и Сенат могут большинством голосов принять резолюцию, которая прекращает чрезвычайную ситуацию. Однако любой такой документ пойдет к Трампу, который, вероятно, наложит на него вето. Для преодоления вето требуется две трети голосов в обеих палатах", - подчеркивает агентство.

Напомним: