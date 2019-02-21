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США: В Палате представителей подготовили резолюцию о прекращении чрезвычайного положения

Четверг, 21 февраля 2019, 04:50

В Палате представителей США, которую контролируют демократы, планируют 22 февраля рассмотреть резолюцию, направленную на прекращение режима чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Reuters.

Автором резолюции является сенатор Хулиан Кастро. Его инициативу поддержали 92 члена Палаты представителей.

Спикер Нэнси Пелоси отправила письмо членам Демократической и Республиканской партий с призывом присоединиться к инициативе Кастро. По ее словам, Палата "быстро перейдет к рассмотрению этой резолюции".

"И Палата представителей, и Сенат могут большинством голосов принять резолюцию, которая прекращает чрезвычайную ситуацию. Однако любой такой документ пойдет к Трампу, который, вероятно, наложит на него вето. Для преодоления вето требуется две трети голосов в обеих палатах", - подчеркивает агентство.

Напомним:

  • Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
  • Трамп заявил, что 16 американских штатов, возглавляемых преимущественно демократами, ожидаемо подали иск.
  • Неправительственная организация Public Citizen подала в пятницу иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Темы: США
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