Столкновения на Подоле: 4 подозреваемых объявили в розыск
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Четверг, 21 февраля 2019, 11:15
Подозреваемых в попытке прорваться в управление полиции Подольского района Киева, объявили в розыск.
Об этом в Facebook сообщил юрист Маси Найем.
По его словам, через неделю после событий правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, но лично сообщение никому не вручили.
"Повестки были за день до допроса (а не за три), объявили в розыск: к одному зашли в дом, но не вручили, потому что (его - ред.) не было, второй не открывал дверь (не было дома), у третьего оставили подозрение в тамбуре, у четвертого подозрение направлено письмом", - заявил Маси Найем.
Нагадаємо:
- 9 лютого на Контрактовій площі у Києві поліція затримала групу молодиків, в тому числі із символікою С14, у яких вилучили ножі, газові балончики і пістолет. У С14 заявили, що їхні активісти брали участь в акції "Хто замовив Катю Гандзюк?".
- Учасників акції забрали до Подільського відділку поліції. Невдовзі їх відпустили, проте хлопці спробували "штурмом" відділку повернути собі особисті речі, вилучені поліцією.
- Між правоохоронцями та молодиками виникла сутичка, правоохоронці витиснули їх на вулицю.
- Поліцейські застосували силу, один із них крикнув "Лягай, бандера!".
- Слідчі розпочали три кримінальних провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
- 12 лютого Печерський райсуд Києва ухвалив узяти під варту на 2 місяці поліцейського Василя Мельникова, якого підозрюють у побитті представника С14.
- Водночас Мельников вийшов під заставу в 115 тисяч гривень, які вніс кандидат у президенти Ілля Кива.
- 14 февраля правоохранители объявили подозрение четырем лицам за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.
Украинская правда
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