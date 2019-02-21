Столкновения на Подоле: 4 подозреваемых объявили в розыск

Подозреваемых в попытке прорваться в управление полиции Подольского района Киева, объявили в розыск.

Об этом в Facebook сообщил юрист Маси Найем.

По его словам, через неделю после событий правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам, но лично сообщение никому не вручили.

"Повестки были за день до допроса (а не за три), объявили в розыск: к одному зашли в дом, но не вручили, потому что (его - ред.) не было, второй не открывал дверь (не было дома), у третьего оставили подозрение в тамбуре, у четвертого подозрение направлено письмом", - заявил Маси Найем.

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