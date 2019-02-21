СБУ поймала организатора "выборов" в оккупированном Донецке
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области одну из организаторов псевдовыборов так называемых "главы ДНР и депутатов народного совета", проведенных боевиками в ноябре 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что местная жительница занимала должность "заместителя председателя территориальной избирательной комиссии" одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейкового волеизъявления.
Сообщается, что правоохранители задержали женщину на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала по личным делам.
По данным СБУ, в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) женщине объявлено о подозрении.
Напомним:
- 9 ноября 2018 года по факту организации псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донбасса было начато уголовное производство.
- 11 ноября на территории ОРДЛО прошли так называемые "выборы" главарей группировок "ДНР" и "ЛНР".
- В ОБСЕ считают, что "выборы" на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям. ЕС также осудил организованные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- Министры ЕС 19 ноября заявили о новых санкциях из-за "выборов" на оккупированном Донбассе.