СБУ поймала организатора "выборов" в оккупированном Донецке

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области одну из организаторов псевдовыборов так называемых "главы ДНР и депутатов народного совета", проведенных боевиками в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что местная жительница занимала должность "заместителя председателя территориальной избирательной комиссии" одного из участков Новоазовского района и за денежное вознаграждение обеспечивала организацию и проведение фейкового волеизъявления.

Сообщается, что правоохранители задержали женщину на подконтрольной украинской власти территории, куда она приехала по личным делам.

По данным СБУ, в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц) женщине объявлено о подозрении.

Напомним: