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Отец Гандзюк заявил, что за ним следят, он подозревает Мангера

Четверг, 21 февраля 2019, 18:10
Отец Гандзюк заявил, что за ним следят, он подозревает Мангера

Отец Екатерины Гандзюк Виктор заявляет, что освобожденный под залог глава Херсонского облсовета Владислав Мангер запугивает свидетелей.

Об этом Виктор Гандзюк сообщил "Громадському".

"Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие. Занимается запугиванием свидетелей. С момента предыдущего судебного процесса я лично почувствовал за собой слежку. Стал получать непонятные телефонные звонки", - рассказал он.

Кроме того, отец Гандзюк добавил, что многие свидетели получают угрозы и некоторые из них боятся продолжать давать показания.

"Некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я. К сожалению, МВД не способно обеспечить безопасность мне и свидетелям. Мы дважды просили предоставить охрану. Нам отказали", - отметил Виктор Гандзюк.

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Напомним:

  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Адвокат Мангера внес залог и председатель облсовета вышел на свободу.
  • 18 февраля председатель областного совета Херсонской области вышел на работу.
  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому Мангеру.
  • Позже в инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили имя еще одного причастного к ее убийству - действующего руководителя Нацполиции Херсонской области Артура Мерикова.

Темы: нападение на ГандзюкубийствоХерсон
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