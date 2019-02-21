Отец Гандзюк заявил, что за ним следят, он подозревает Мангера

Отец Екатерины Гандзюк Виктор заявляет, что освобожденный под залог глава Херсонского облсовета Владислав Мангер запугивает свидетелей.

Об этом Виктор Гандзюк сообщил "Громадському".

"Находясь на свободе, Мангер влияет на следствие. Занимается запугиванием свидетелей. С момента предыдущего судебного процесса я лично почувствовал за собой слежку. Стал получать непонятные телефонные звонки", - рассказал он.

Кроме того, отец Гандзюк добавил, что многие свидетели получают угрозы и некоторые из них боятся продолжать давать показания.

"Некоторые готовы отказаться от показаний. Боюсь за свою безопасность и я. К сожалению, МВД не способно обеспечить безопасность мне и свидетелям. Мы дважды просили предоставить охрану. Нам отказали", - отметил Виктор Гандзюк.

Читайте также: Дело Гандзюк: это только начало?

Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: