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Тимошенко объяснила, почему вступилась за Мангера

Пятница, 22 февраля 2019, 12:42
Тимошенко объяснила, почему вступилась за Мангера

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, предлагал пройти полиграф, но ему отказали, так как суд не хочет услышать правду относительно заказчиков из окружения президента.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, почему раньше высказалась в поддержку Мангера, несмотря на то, что официальное следствие и расследование журналистов указывают на его вину.

"Мангер в суде публично попросил пройти полиграф, но карманный суд в этом отказал, потому что не хотят услышать правду и получить информацию о фальсификации следствия", - ответила политик.

"Все знают, что депутат от БПП и его помощник передавали деньги за заказ этой девушки, но генпрокурор молчит об этом... Если хотите знать правду, то настаивайте на том, чтобы суд провел полиграф, не надо делать инсинуации", - добавила она.

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Напомним:

  • Ранее Юлия Тимошенко заявила, что ее команда проанализировала все 5 страниц подозрения Мангер и не увидела ни одного факта или доказательства причастности, а лишь домыслы прокуратуры.
  • 9 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в суме 2,5 млн грн. Позже его адвокат внес за него залог, и глава облсовета вышел на свободу.
  • В понедельник, 18 февраля, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер вышел на работу.

Яна Миланова, УП
Темы: Тимошенконападение на Гандзюк
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