Тимошенко объяснила, почему вступилась за Мангера

Кандидат в президенты и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, предлагал пройти полиграф, но ему отказали, так как суд не хочет услышать правду относительно заказчиков из окружения президента.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос, почему раньше высказалась в поддержку Мангера, несмотря на то, что официальное следствие и расследование журналистов указывают на его вину.

"Мангер в суде публично попросил пройти полиграф, но карманный суд в этом отказал, потому что не хотят услышать правду и получить информацию о фальсификации следствия", - ответила политик.

"Все знают, что депутат от БПП и его помощник передавали деньги за заказ этой девушки, но генпрокурор молчит об этом... Если хотите знать правду, то настаивайте на том, чтобы суд провел полиграф, не надо делать инсинуации", - добавила она.

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