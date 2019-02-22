В разведке засекретили должностные обязанности скандального Семочко
Служба внешней разведки Украины отказалась предоставить информацию о прямых должностных обязанностях заместителя руководителя службы Сергея Семочко.
Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ на запрос Службы внешней разведки.
В службе отметили, что доступ к информации о должностных обязанностях Семочко ограничен "согласно ведомственным перечнем сведений, составляющих служебную тайну".
Отмечается, что ранее в разведке отказались сообщать информацию о зарплате скандального разведчика, а в НАПК заявляли, что агентство не проверяло его декларацию, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.
Напомним:
- Ранее журналисты обнародовали результаты собственного расследования о благосостоянии первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а родственники имеют российские паспорта.
- По данным СМИ, родственники Семочко постоянно "курсируют" между Киевом и аннексированным Крымом.
- В начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.
- НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
- Позже СБУ открыла уголовное производство по статье "государственная измена".
- Сам Семочко заявил, что не имеет отношения к домам под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его жена является исключительно гражданкой Украины.
- Ранее президент Петр Порошенко обратился к главе СБУ относительно проверки сведений госслужащих, в том числе из правоохранительных и следственных органов, имеющих родственников в Крыму.