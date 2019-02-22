В разведке засекретили должностные обязанности скандального Семочко

Служба внешней разведки Украины отказалась предоставить информацию о прямых должностных обязанностях заместителя руководителя службы Сергея Семочко.

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ на запрос Службы внешней разведки.

В службе отметили, что доступ к информации о должностных обязанностях Семочко ограничен "согласно ведомственным перечнем сведений, составляющих служебную тайну".

Отмечается, что ранее в разведке отказались сообщать информацию о зарплате скандального разведчика, а в НАПК заявляли, что агентство не проверяло его декларацию, обосновав это тем, что проверка отдельных категорий лиц, имеющих дело с государственной тайной, требует согласования с государственными органами, где они работают.

Напомним: