Аваков: СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что работники СБУ использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Для меня в этом деле (Гандзюк - УП) есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал Аваков.

Он также заявил, что "говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению сотрудников полиции пока нет никаких оснований".

Министр также не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова.

"Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.

При этом он отчеркнул, что не будет покрывать работников полиции, если выяснится их причастность к преступлению.

"Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были определенным образом причастны, и суд установит их вину - будут наказаны. Никого не буду покрывать, наоборот", - заверил он.

Читайте также: Дело Гандзюк: это только начало?

Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Новые фамилии в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Напомним: