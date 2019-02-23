Аваков: СБУ использовала дело Гандзюк для дискредитации полиции

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Суббота, 23 февраля 2019, 10:19

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что работники СБУ использовали дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк для дискредитации полиции.

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Для меня в этом деле (Гандзюк - УП) есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, работниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции", - сказал Аваков.

Он также заявил, что "говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению сотрудников полиции пока нет никаких оснований".

Министр также не верит в причастность к преступлению руководителя полиции Херсонской области Артура Мерикова.

"Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это", - сказал Аваков.

При этом он отчеркнул, что не будет покрывать работников полиции, если выяснится их причастность к преступлению.

"Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были определенным образом причастны, и суд установит их вину - будут наказаны. Никого не буду покрывать, наоборот", - заверил он.

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Напомним:

  • 20 февраля в инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявили, что к ее убийству причастен действующий руководитель Нацполиции Херсонской области Артур Мериков.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Ночью 15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн грн.
  • Мангер обвинения отвергает, а на суде заявил, что Гандзюк якобы сотрудничала с СБУ, а нападение будто организовал генерал СБУ Даниил Доценко.
  • Адвокат Мангера внес залог и председатель облсовета вышел на свободу.
  • 18 февраля председатель областного совета Херсонской области вышел на работу.
  • 19 февраля Генпрокуратура подала апелляцию на меру пресечения подозреваемому Мангеру.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Аваков нападение на Гандзюк СБУ полиция


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