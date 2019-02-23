Гриценко vs ЦИК: Суд признал действия Центризбиркома незаконными

Верховный суд обязал Центризбирком рассмотреть заявление кандидата в президенты, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко о внесении изменений в постановление ЦИК о доступе в Государственный реестр избирателей.

Об этом 23 февраля сообщил сам Гриценко на своей странице в Facebook.

"Выиграли в Верховном суде по моему иску к ЦИК. Суд признал действия ЦИК противоправными и незаконными", - отметил Гриценко.

По его словам, суд "заставил ЦИК собраться на заседание и рассмотреть заявление о предоставлении доступа к Реестру избирателей".

Гриценко добавил, что намерен обратиться в прокуратуру с требованием привлечь главу ЦИК к уголовной ответственности, поскольку она "этого не сделала (не предоставила доступ к Реестру - ред.), как должна была".

Ранее сообщалось, что ЦИК предоставила возможность Гриценко работать с Реестром избирателей только лично и только в помещении Центризбиркома. Как заявлял доверенное лицо кандидата в президенты Руслан Чернолуцкий, данное решение ЦИК противоречит законодательству.

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Напомним,