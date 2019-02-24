Следствие бездействует в расследовании убийства Немцова - адвокат
Родственники убитого оппозиционного политика Бориса Немцова обвиняют в бездействии следователей в ходе расследования, поиска организаторов и заказчиков его убийства.
Об этом заявила адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери Немцова Жанны, пишет "Интерфакс".
"За все это время следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова. ... Складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания", - заявила адвокат.
Она отметила, что за все время потерпевшим так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования.
"На наше ходатайство с просьбой ознакомить нас с ходом следствия отвечают, что ведется расследование, и не мешайте работать. В рамках этого дела мы не знаем ничего, происходят ли какие-то следственные действия, экспертизы, например, и т.д. У нас есть право это знать, мы заявляли ходатайство, но из ответа следует, что никаких экспертиз, ничего больше не проводилось", - сообщила Михайлова.
Ранее официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, объявленного в 2015 году в международный розыск, а также его сообщников.
Напомним:
- Борис Немцов погиб 27 февраля 2015 года: неизвестный расстрелял оппозиционера на Большом Каменном мосту недалеко от Кремля, от ранений Немцов скончался на месте.
- Убийство политика произошло за день до оппозиционного марша "Весна", запланированного на 1 марта.
- В июле 2017 г. Московский окружной военный суд приговорил обвиняемого в убийстве Немцова Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч российских рублей.
- К длительным срокам лишения свободы также были приговорены другие фигуранты дела: Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, его брат Шадид - 16 лет. Темирлану Эскерханову суд назначил наказание в виде 14 лет строгого режима, Хамзата Бахаева приговорили к 11 годам колонии. Никто из приговоренных не признал свою вину.
- 24 февраля в Москве, Петербурге и других городах России прошли акции памяти Немцова.