Следствие бездействует в расследовании убийства Немцова - адвокат

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Воскресенье, 24 февраля 2019, 16:07

Родственники убитого оппозиционного политика Бориса Немцова обвиняют в бездействии следователей в ходе расследования, поиска организаторов и заказчиков его убийства.

Об этом заявила адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы дочери Немцова Жанны, пишет "Интерфакс". 

"За все это время следствие ничего не сделало, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства Бориса Немцова.  ... Складывается ощущение, что именно политика влияет на то, что организаторы и заказчики не установлены и не понесли заслуженного наказания", - заявила адвокат.

Она отметила, что за все время потерпевшим так и не удалось добиться от следствия информации о ходе расследования.

"На наше ходатайство с просьбой ознакомить нас с ходом следствия отвечают, что ведется расследование, и не мешайте работать. В рамках этого дела мы не знаем ничего, происходят ли какие-то следственные действия, экспертизы, например, и т.д. У нас есть право это знать, мы заявляли ходатайство, но из ответа следует, что никаких экспертиз, ничего больше не проводилось", - сообщила Михайлова. 

Ранее официальный представитель Следственного Комитета РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела против предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, объявленного в 2015 году в международный розыск, а также его сообщников.

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Темы: Немцов Росcия убийство


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