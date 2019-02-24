Спасение туристов в Карпатах: трое спасателей обратились в больницу

После проведения поисково-спасательных работ группы туристов вблизи горы Поп Иван на Прикарпатье трое спасателей обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица.

Об этом сообщает в воскресенье Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую ЦРБ для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.

Напомним: