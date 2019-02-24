Спасение туристов в Карпатах: трое спасателей обратились в больницу
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Воскресенье, 24 февраля 2019, 20:01
После проведения поисково-спасательных работ группы туристов вблизи горы Поп Иван на Прикарпатье трое спасателей обратились в больницу с предварительным диагнозом - обморожение верхних конечностей и лица.
Об этом сообщает в воскресенье Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что пострадавшие направлены в Коломыйскую и Калушскую ЦРБ для установления окончательного диагноза и назначения курса лечения.
Напомним:
- 22 февраля к спасателям за помощью обратилась группа туристов из 8 человек, которая двигалась на гору Поп Иван Черногорский. К спасательному посту на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, двое из них погибли, 5 туристов передвигались самостоятельно.
- Погибшие - жители г.Коломыя - турист, альпинист, 26-летний Роман Беркещук и 60-летний руководитель Станции юных туристов г.Коломыя Павел Винтонюк.
- 23 февраля спасатели отложили спуск группы туристов с горы Поп Иван Черногорский из-за сложных погодных условий.
- 24 февраля четырех туристов из этой группы доставили в урочище Погорелец, от дальнейшей госпитализации они отказались.
Украинская правда
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