Тимошенко после ссоры с БПП в Раде: Истерикой Порошенко довольна

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов обвинил партию "Батькивщина" и ее лидера Юлию Тимошенко в организации скупки голосов более одного миллиона избирателей, политик ответила, что "истерика Петра Порошенко" ее устраивает.

Соответствующие заявления политики сделали во время согласительного совета в понедельник.

Сначала Герасимов заявил, что на прошлой неделе правоохранители провели обыски в 13 областях, где разоблачили деятельность сетки подкупа избирателей.

По его словам, были изъяты документы, подтверждающие, что планировалось купить более одного миллиона голосов избирателей.

"Нам не понятно, почему правоохранители во время обнародования подобной информации не назвали имен депутатов, которые стоят за организацией этой сетки, ни название политической силы, которую они представляют", - сказал он.

"Эта политическая сила называется партия "Батькивщина". Лидер этой партии - Юлия Тимошенко. И в первую очередь она несет всю полноту политической ответственности", - добавил Герасимов.

Глава фракции БПП отметил, что нескольконедельный шум Тимошенко о том, что команда Порошенко скупает голоса, была сделана для того, чтобы отвести внимание от собственной деятельности.

"Политическая фигура министр Аваков этого не замечает. Зато распространяются бездоказательные заявления о нашей политической силе, которые имеют исключит политическую окраску", - заявил нардеп.

Он добавил, что фракция требует немедленного опровержения этих заявлений, или срочной публикации доказательств.

По его мнению, причина, по которой Тимошенко прибегает к подобным манипуляциям - потеря ею лидерских позиций и того, что "она больше не попадает во второй тур" и добавил, что все уже устали от ее лжи и манипуляций.

В свою очередь лидер "Батькивщины" ответила, что "истерикой Петра Порошенко довольна полностью".

"Это говорит о том, что они точно знают, кому они проиграют выборы. И это будет наша команда. Они выбрали нас главным врагом", - заявила Тимошенко.

Она сравнила Порошенко с Виктором Януковичем, который якобы также поливал грязью своих оппонентов и добавила, что "всей стране известно", что именно команда действующего президента массово скупает голоса, унижая демократию и евроинтеграцию.

Напомним: