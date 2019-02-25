Полиция ведёт расследование по кандидату в президенты – Аваков

Залоговый взнос одного из кандидатов в президенты был наполнен пожертвованиями от людей, которые не знали ничего об этом, по данному факту проводится расследование.

Об этом на брифинге в понедельник в Киеве сообщил глава МВД Арсен Аваков в время презентации онлайн-мониторинга нарушений на выборах, передает "Интерфакс-Украина".



"Так, например, мы ведём расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц и затем выясняется, что эти лица об этом ничего не знали", – сказал министр.



Он добавил: "Думаю, как только это процессуальное действие будет завершено, процессуальные люди - следователи, прокуроры - об этом скажут публично".



В целом, по словам Авакова, изначально избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем стали поступать "взаимные обвинения по сеткам", также имеют место хулиганские действия, есть и более сложные правонарушения – нарушения в реестре избирателей и избирательных фондах.

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Напомним: