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Организатор "Евровидения" ждет, кого выберет Украина вместо MARUV

Вторник, 26 февраля 2019, 07:55

Европейский вещательный союз как организатор песенного конкурса "Евровидение" спокойно воспринял то, что певица MARUV не будет представлять Украину в этом году.

В сообщении об этом факте EBU изложила аргументацию Национальной общественной телекомпании Украины (НСТУ) по этому поводу.

В частности, отмечается, что НСТУ и певица, победившая в национальном отборе на "Евровидение", не достигли согласия относительно миссии участника, тогда как исполнитель является послом Украины и представляет не только музыку, но и взгляды украинского общества.

Также национальный вещатель обязан обеспечить неполитический характер конкурса – а НСТУ опасается эскалации раскола украинского общества.

Европейский вещательный союз констатировала: "Каждый вещатель страны-участницы ответственен за отбор своего участника на песенный конкурс "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом".

"В настоящее время телекомпания ведет переговоры об объявлении представителя конкурса – и после их подтверждения он будет объявлен на официальных каналах Евровидения", – добавили в EBU.

Как ожидается, UA: Суспільне начнет переговоры с другим кандидатом представлять Украину на Евровидении-2019 во вторник, 26 февраля.

Напомним:

  • Международный песенный конкурс "Евровидение" в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) в середине мая.
  • Представителем от Украины на национальном отборе 23 февраля выбрали певицу MARUV (Анну Корсун), но 25 февраля стало известно, что она не поедет на конкурс, потому что стороны не достигли согласия и не подписали соглашение.
  • У Maruv запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге, но она заявила, что готова отказаться от выступлений в России.
  • Певица утверждает, что условия договора с НСТУ для нее "кабальны".

Темы: Евровидение
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