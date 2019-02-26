Организатор "Евровидения" ждет, кого выберет Украина вместо MARUV

Европейский вещательный союз как организатор песенного конкурса "Евровидение" спокойно воспринял то, что певица MARUV не будет представлять Украину в этом году.

В сообщении об этом факте EBU изложила аргументацию Национальной общественной телекомпании Украины (НСТУ) по этому поводу.

В частности, отмечается, что НСТУ и певица, победившая в национальном отборе на "Евровидение", не достигли согласия относительно миссии участника, тогда как исполнитель является послом Украины и представляет не только музыку, но и взгляды украинского общества.

Также национальный вещатель обязан обеспечить неполитический характер конкурса – а НСТУ опасается эскалации раскола украинского общества.

Европейский вещательный союз констатировала: "Каждый вещатель страны-участницы ответственен за отбор своего участника на песенный конкурс "Евровидение" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом".

"В настоящее время телекомпания ведет переговоры об объявлении представителя конкурса – и после их подтверждения он будет объявлен на официальных каналах Евровидения", – добавили в EBU.

Как ожидается, UA: Суспільне начнет переговоры с другим кандидатом представлять Украину на Евровидении-2019 во вторник, 26 февраля.

Напомним: