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Порошенко в который раз рассказал, как Кремль готовится к реальному удару

Вторник, 26 февраля 2019, 08:49
Порошенко в который раз рассказал, как Кремль готовится к реальному удару

Президент Петр Порошенко снова заявляет, что существует реальная угроза полномасштабной войны, поскольку сейчас Россия ведет большую подготовку к удару.

Об этом он сказал в ходе оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины 26 февраля.

"Угроза полномасштабной войны – не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму", - сказал Порошенко.

Он напомнил, что российская агрессия началась 5 лет назад, но Кремль "никоим образом не отказался от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем".

"Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения", - сказал Порошенко.

По его словам, на западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе 2 общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО.

Кроме того, на юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона и на территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тысяч военных", - сказал президент.

Он добавил, что вблизи наших границ формируются и развиваются ракетные части, оснащенные комплексами "Искандер".

"Это абсолютно ничего общего с обороной для Российской Федерации не имеет. Эти силы предназначены для военного удара, и именно к этому готовится Кремль", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, одним из главных выводов, который общество должно сделать за 5 лет войны, является то, что курс Украины должен быть на вступление в НАТО и в ЕС.

"Украина в НАТО – это гарантия нашей безопасности. Точка. Никаких дискуссий быть не может", - подытожил Порошенко.

Это не первое подобное заявление власти. И сам Порошенко, и представители СНБО и Генштаба ВСУ неоднократно заявляли, что Россия стягивает вооружение к границе с Украиной и готовится к масштабному вторжению.

Напомним: 

  • Ранее СМИ сообщили, что окружение Порошенко курирует хищение оборонки. 
  • По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
  • Сообщалось, что Гладковський-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.
  • При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоРосcиявойна
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