Видео призыва Медведчука к "автономии Донбасса" проверят на сепаратизм
Шевченковский районный суд Киева поручил провести лингвистическую экспертизу слов главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента РФ Виктора Медведчука об "автономии региона Донбасс".
Об этом говорится в постановлении суда от 21 февраля.
Отмечается, что в суд обратился следователь Службы безопасности с ходатайством провести лингвистическую экспертизу речи председателя организации "Украинский выбор - право народа" и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
В частности, Медведчук на партийном съезде заявил о необходимость создания "автономного региона Донбасс", с собственным парламентом и правительством и закрепление такого статуса в Конституции.
Суд удовлетворил ходатайство СБУ, постановление не подлежит обжалованию.
"Проведение экспертизы поручить экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ", - говорится в решении суда.
В частности, эксперты должны решить, содержатся ли в выступлении Медведчука призывы к изменению границ территории Украины или госграницы, разжигание национальной, религиозной вражды.
На первом съезде "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
В своей речи Медведчук раскритиковал проевропейские стремления действующей власти и отметил необходимость восстановления дружбы и экономического сотрудничества с Россией.
После этого 5 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.
В частности, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).
Напомним:
- В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
- 6 февраля осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович заявил, что украинская власть готовит покушение на Медведчука.
- По словам Януковича, президент Петр Порошенко поручил украинским спецслужбам вести разработку лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.
- Якобы СБУ получила указание "организовать покушение на Медведчука, задействовав исполнителей из "Правого сектора" с целью его запугивания или физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации в Украине".
- 11 февраля, после заявлений Януковича, народные депутаты "Оппозиционного блока" попросили генпрокуратуру и ГБР расследовать "подготовку покушения" на Медведчука.
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