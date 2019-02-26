Видео призыва Медведчука к "автономии Донбасса" проверят на сепаратизм

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Вторник, 26 февраля 2019, 12:41

Шевченковский районный суд Киева поручил провести лингвистическую экспертизу слов главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кума президента РФ Виктора Медведчука об "автономии региона Донбасс".

Об этом говорится в постановлении суда от 21 февраля.

Отмечается, что в суд обратился следователь Службы безопасности с ходатайством провести лингвистическую экспертизу речи председателя организации "Украинский выбор - право народа" и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В частности, Медведчук  на партийном съезде заявил о необходимость создания "автономного региона Донбасс", с собственным парламентом и правительством и закрепление такого статуса в Конституции.

Суд удовлетворил ходатайство СБУ, постановление не подлежит обжалованию.

"Проведение экспертизы поручить экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ", - говорится в решении суда.

В частности, эксперты должны решить, содержатся ли в выступлении Медведчука призывы к изменению границ территории Украины или госграницы, разжигание национальной, религиозной вражды.

На первом съезде "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.

В своей речи Медведчук раскритиковал проевропейские стремления действующей власти и отметил необходимость восстановления дружбы и экономического сотрудничества с Россией.

После этого 5 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме Медведчука.

В частности, в действиях Медведчука заподозрили признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена).

Напомним: 

  • В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • 6 февраля осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович заявил, что украинская власть готовит покушение на Медведчука.
  • По словам Януковича, президент Петр Порошенко поручил украинским спецслужбам вести разработку лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.
  • Якобы СБУ получила указание "организовать покушение на Медведчука, задействовав исполнителей из "Правого сектора" с целью его запугивания или физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации в Украине".
  • 11 февраля, после заявлений Януковича, народные депутаты "Оппозиционного блока" попросили генпрокуратуру и ГБР расследовать "подготовку покушения" на Медведчука.

Украинская правда

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Темы: Медведчук Украина Путин Донбасс сепаратизм


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