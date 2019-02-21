Боевики заявили, что Киев хочет убить Медведчука и они знают как
Террористы в Донецкой области заявили, что украинские спецслужбы готовят провокации и даже физическую расправу над отдельными кандидатами в президенты Украины и кумом президента России Виктором Медведчуком.
Об этом 21 февраля со ссылкой на сепаратистов сообщает российское издание ТАСС.
В частности, так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" заявило, что имеет подтверждение слов осужденного за государственную измену экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что украинские спецслужбы готовят покушения на известных украинских политиков, в том числе на Медведчука.
По словам боевика Михаила Попова, который представился пресс-офицером террористического ведомства "ДНР", "основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки Минобороны Украины".
"Куратором назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк. Сотрудники СБУ занимаются слежкой за потенциальными жертвами", - утверждают сепаратисты.
По его словам, "покушение на Медведчука должна сделать одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка специального назначения (в/ч А-0553), базирующаяся в Хмельницком".
"По нашим данным, в настоящее время под руководством специалистов из состава разведывательного управления министерства обороны США, проживающих в гостинице "Арена", на базе указанного полка проходят подготовку несколько групп, так называемых ликвидаторов", - заявил Попов.
Больше деталей о провокациях, вероятные даты и способ "расправ" над украинскими политиками и Медведчуком Попов не рассказал.
Напомним:
- 6 февраля осужденный за госизмену экс-президент Виктор Янукович заявил, что украинская власть готовит покушение на Медведчука.
- По словам Януковича, президент Петр Порошенко поручил украинским спецслужбам вести разработку лидера общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.
- Якобы СБУ получила указание "организовать покушение на Медведчука, задействовав исполнителей из "Правого сектора" с целью его запугивания или физического устранения в зависимости от развития предвыборной ситуации в Украине".
- 11 февраля, после заявлений Януковича, народные депутаты "Оппозиционного блока" попросили генпрокуратуру и ГБР расследовать "подготовку покушения" на Медведчука.
- 5 февраля генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме Виктора Медведчука.
- На первом съезде "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виктор Медведчук заявил о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции Украины.
- В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.