Боевики заявили, что Киев хочет убить Медведчука и они знают как

Террористы в Донецкой области заявили, что украинские спецслужбы готовят провокации и даже физическую расправу над отдельными кандидатами в президенты Украины и кумом президента России Виктором Медведчуком.

Об этом 21 февраля со ссылкой на сепаратистов сообщает российское издание ТАСС.

В частности, так называемое "Министерство государственной безопасности ДНР" заявило, что имеет подтверждение слов осужденного за государственную измену экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что украинские спецслужбы готовят покушения на известных украинских политиков, в том числе на Медведчука.

По словам боевика Михаила Попова, который представился пресс-офицером террористического ведомства "ДНР", "основным разработчиком и исполнителем акций по устранению неугодных политиков является Главное управление разведки Минобороны Украины".

"Куратором назначен руководитель ГУР МО Василий Бурба, разработкой занимается его заместитель Павел Яцюк. Сотрудники СБУ занимаются слежкой за потенциальными жертвами", - утверждают сепаратисты.

По его словам, "покушение на Медведчука должна сделать одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка специального назначения (в/ч А-0553), базирующаяся в Хмельницком".

"По нашим данным, в настоящее время под руководством специалистов из состава разведывательного управления министерства обороны США, проживающих в гостинице "Арена", на базе указанного полка проходят подготовку несколько групп, так называемых ликвидаторов", - заявил Попов.

Больше деталей о провокациях, вероятные даты и способ "расправ" над украинскими политиками и Медведчуком Попов не рассказал.

Напомним: