В Раде аннулировали бланки для сбора подписей для импичмента Порошенко

В Верховной Раде подписали распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

"Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Петр Олегович Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку инициативы об устранении президента с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных управлением кадров Аппарата Верховной Рады", - говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" основанием для инициирования вопроса об импичменте и создании специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов.

"На основании приведенной нормы закона, распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 года управлением кадров Аппарата Верховной Рады народным депутатам - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов", - отмечают в пресс-службе.

пресс-служба Аппарата Верховной Рады

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Напомним: