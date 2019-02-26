В Раде аннулировали бланки для сбора подписей для импичмента Порошенко
В Верховной Раде подписали распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку импичмента президента Петра Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
"Первый заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Петр Олегович Боднар подписал распоряжение об аннулировании бланков для сбора подписей народных депутатов в поддержку инициативы об устранении президента с поста в порядке импичмента и создания соответствующей специальной временной следственной комиссии, выданных управлением кадров Аппарата Верховной Рады", - говорится в сообщении.
В соответствии с требованиями закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" основанием для инициирования вопроса об импичменте и создании специальной временной следственной комиссии является письменное представление об этом, подписанное большинством народных депутатов.
"На основании приведенной нормы закона, распоряжением аннулируются выданные 26 февраля 2019 года управлением кадров Аппарата Верховной Рады народным депутатам - инициаторам этого вопроса - бланки для сбора подписей народных депутатов", - отмечают в пресс-службе.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы Игорь Гладковский участвовал в схемах миллионных хищений в оборонном комплексе.
- По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
- 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наші гроші".
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.
- Со своей стороны, лидер фракции "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Петра Порошенко.
- 31 марта должны состояться выборы президента.