США: Палата представителей приняла резолюцию о прекращении чрезвычайного положения
Палата представителей США, которую контролируют демократы, большинством голосов приняла резолюцию, которая блокирует указ Трампа о введении чрезвычайной ситуации в стране.
Об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что резолюция №46, автором которой является конгрессмен от Демократической партии Хоакин Кастро, имеет официальное название "О чрезвычайной ситуации национального уровня, объявленной президентом 15 февраля 2019 года".
За резолюцию проголосовали все присутствующие демократы (по протоколу - 232) и 13 республиканцев.
"Документ прекращает чрезвычайное положение, введенное президентом Трампом в этом месяце", - говорится в сообщении.
По процедуре, далее рассмотреть и проголосовать за резолюцию должен Сенат США, после чего свою подпись должен поставить президент США.
Трамп ранее заявил, что "на 100%" применит свое право вето против этой инициативы".
Для преодоления вето требуется две трети голосов в обеих палатах.
Напомним:
- Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.
- Трамп заявил, что 16 американских штатов, возглавляемых преимущественно демократами, ожидаемо подали иск.
- Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
- Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
- Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.