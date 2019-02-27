США: Палата представителей приняла резолюцию о прекращении чрезвычайного положения

Палата представителей США, которую контролируют демократы, большинством голосов приняла резолюцию, которая блокирует указ Трампа о введении чрезвычайной ситуации в стране.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что резолюция №46, автором которой является конгрессмен от Демократической партии Хоакин Кастро, имеет официальное название "О чрезвычайной ситуации национального уровня, объявленной президентом 15 февраля 2019 года".

За резолюцию проголосовали все присутствующие демократы (по протоколу - 232) и 13 республиканцев.

"Документ прекращает чрезвычайное положение, введенное президентом Трампом в этом месяце", - говорится в сообщении.

По процедуре, далее рассмотреть и проголосовать за резолюцию должен Сенат США, после чего свою подпись должен поставить президент США.

Трамп ранее заявил, что "на 100%" применит свое право вето против этой инициативы".

Для преодоления вето требуется две трети голосов в обеих палатах.

Напомним: