4 судьи КС были против отмены статьи о незаконном обогащении – Найем

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Среда, 27 февраля 2019, 11:57

Четыре из 18 судей Конституционного суда проголосовали против отмены статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Об этом в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

По словам нардепа, решение было принято на закрытой части заседания КС и отмену статьи УК поддержали 14 из 18 членов суда.

"Не проголосовали, а точнее проголосовали "против" четверо судей КС - Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый", - написал Найем.

Народный депутат сообщил, что Головатый "до последнего не знал, как голосовать, из-за чего произошел скандал". 

Судьи, которые были против отмены статьи 368-2
Судьи, которые были против отмены статьи 368-2
ФОТО: НАЙЕМ

"Теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть "недоговороспособными", "конфликтными", "незрелыми" или, что еще хуже, "антикоррупционерами", - отметил он.

26 февраля КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.

Инициаторами представления стали 59 народных депутатов, по словам Найема, 24 из них ранее голосовали "за" внесение статьи 368-2 УК в нынешней редакции.

Среди обратившихся в КС, 23 нардепа от "Народного фронта", по 11 нардепов от БПП и группы "Відродження", 10 нардепов из "Оппоблока", 3 - от "Воли народа", 1 от Радикальной партии.

 
Список нардепов, которые обратились в КС, чтобы отменить статью о незаконном обогащении
скриншот: Найем

Напомним:

  • Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
  • Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
  • Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
  • Кроме того, дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко, заместителя председателя Службы безопасности Павла Демчины.

Украинская правда

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Темы: Конституция суд Найем декларации скандал


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