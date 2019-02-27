4 судьи КС были против отмены статьи о незаконном обогащении – Найем
Четыре из 18 судей Конституционного суда проголосовали против отмены статьи 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Об этом в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.
По словам нардепа, решение было принято на закрытой части заседания КС и отмену статьи УК поддержали 14 из 18 членов суда.
"Не проголосовали, а точнее проголосовали "против" четверо судей КС - Игорь Слиденко, Виктор Колиснык, Василий Лемак и Сергей Головатый", - написал Найем.
Народный депутат сообщил, что Головатый "до последнего не знал, как голосовать, из-за чего произошел скандал".
"Теперь внутри их всех обвинят в пиаре и станут называть "недоговороспособными", "конфликтными", "незрелыми" или, что еще хуже, "антикоррупционерами", - отметил он.
26 февраля КС признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Инициаторами представления стали 59 народных депутатов, по словам Найема, 24 из них ранее голосовали "за" внесение статьи 368-2 УК в нынешней редакции.
Среди обратившихся в КС, 23 нардепа от "Народного фронта", по 11 нардепов от БПП и группы "Відродження", 10 нардепов из "Оппоблока", 3 - от "Воли народа", 1 от Радикальной партии.
Напомним:
- Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
- Национальное антикоррупционное бюро расследует 50 уголовных производств по статье 368-2. Самое тяжкое предусмотрено наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
- Подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу, экс-военному прокурору сил АТО Константину Кулику.
- Кроме того, дела о возможном незаконном обогащении открыты в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко, заместителя председателя Службы безопасности Павла Демчины.