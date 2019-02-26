Журналисты объяснили, почему обнародовали расследования о Гладковском только сейчас

Авторка Леся Иванова рассказала, что журналисты не имели целью публиковать расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курировали хищения в оборонной сфере "под выборы".

Об этом журналистка рассказала в интервью Украинской правде.

"Мы получили огромный объем материала. Его весь следовало банально прочитать. А потом проверить, верифицировать. Соответствуют ли действительности изложенные факты, или происходили описанные закупки и так далее. Это огромный объем работы", - отметила она.

Иванова добавила, что журналисты должны были потратить время на проверку.

"Если это вопрос, почему вы опубликовали это перед выборами, то у нас не было цели делать что-то "под выборы". Мы просто должны были потратить время на проверку. Мы же не могли просто выкатить сырой непроверенный материал", - пояснила она.

Иванова рассказала, что материал был в виде архива с массой разнородных документов.

"Сообщение из многих источников различных участников схемы. Это был дамп (резервная копия переписки - УП) из различных мессенджеров и почтовых ящиков. На самом деле, все подряд", - рассказала журналистка.

Она добавила, что не знает, кто мог прислать эти материалы.

"Мы не знаем. Это было просто анонимное письмо из одноразовой почты. В нем - только ссылка на файлообменник", - сказала журналистка.

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Напомним: