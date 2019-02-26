Журналисты объяснили, почему обнародовали расследования о Гладковском только сейчас

4352 просмотра
Вторник, 26 февраля 2019, 21:40

Авторка Леся Иванова рассказала, что журналисты не имели целью публиковать расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курировали хищения в оборонной сфере "под выборы".

Об этом журналистка рассказала в интервью Украинской правде.

"Мы получили огромный объем материала. Его весь следовало банально прочитать. А потом проверить, верифицировать. Соответствуют ли действительности изложенные факты, или происходили описанные закупки и так далее. Это огромный объем работы", - отметила она.

Иванова добавила, что журналисты должны были потратить время на проверку.

"Если это вопрос, почему вы опубликовали это перед выборами, то у нас не было цели делать что-то "под выборы". Мы просто должны были потратить время на проверку. Мы же не могли просто выкатить сырой непроверенный материал", - пояснила она.

Иванова рассказала, что материал был в виде архива с массой разнородных документов.

"Сообщение из многих источников различных участников схемы. Это был дамп (резервная копия переписки - УП) из различных мессенджеров и почтовых ящиков. На самом деле, все подряд", - рассказала журналистка.

Она добавила, что не знает, кто мог прислать эти материалы.

"Мы не знаем. Это было просто анонимное письмо из одноразовой почты. В нем - только ссылка на файлообменник", - сказала журналистка.

Читайте также: Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
  • 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наши гроши".
  • Сам Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
  • Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.
  • В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии.
  • 31 марта должны состояться выборы президента.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СМИ Гладковский Порошенко Минобороны


powered by lun.ua
По теме
Гладковский и "Укроборонпром" будут судиться с журналистами – Луценко 26 февраля 2019, 10:23
Ахметов VS "Схемы": журналисты заявляют, что не вмешиваются в частную жизнь олигарха 25 февраля 2019, 20:47
Охранники Ахметова жалуются, что "Схемы" вмешиваются в жизнь олигарха 25 февраля 2019, 12:31
Все новости
Главные новости
Новости дня: Гладковский, отмена статьи о незаконном обогащении, 10 лет за ДТП в Харькове
В Раде аннулировали бланки для сбора подписей для импичмента Порошенко
Maruv пригласили в Москву, а Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении
Гривня стабилизировалась на отметке 27 за доллар
Все новости
психология

Как определить настоящую причину замкнутости

Опыт

Как житель Франковска создает игрушки из полимерной глины

Фоторепортаж

Финал Нацотбора "Евровидение" -2019: как это было

Поиск по сайту
Архив
Весь архів