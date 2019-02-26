Журналисты объяснили, почему обнародовали расследования о Гладковском только сейчас
Авторка Леся Иванова рассказала, что журналисты не имели целью публиковать расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курировали хищения в оборонной сфере "под выборы".
Об этом журналистка рассказала в интервью Украинской правде.
"Мы получили огромный объем материала. Его весь следовало банально прочитать. А потом проверить, верифицировать. Соответствуют ли действительности изложенные факты, или происходили описанные закупки и так далее. Это огромный объем работы", - отметила она.
Иванова добавила, что журналисты должны были потратить время на проверку.
"Если это вопрос, почему вы опубликовали это перед выборами, то у нас не было цели делать что-то "под выборы". Мы просто должны были потратить время на проверку. Мы же не могли просто выкатить сырой непроверенный материал", - пояснила она.
Иванова рассказала, что материал был в виде архива с массой разнородных документов.
"Сообщение из многих источников различных участников схемы. Это был дамп (резервная копия переписки - УП) из различных мессенджеров и почтовых ящиков. На самом деле, все подряд", - рассказала журналистка.
Она добавила, что не знает, кто мог прислать эти материалы.
"Мы не знаем. Это было просто анонимное письмо из одноразовой почты. В нем - только ссылка на файлообменник", - сказала журналистка.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
- 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наши гроши".
- Сам Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
- Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.
- В избирательном штабе действующего президента Петра Порошенко назвали "стопроцентной предвыборной технологией" данные программы "Наши гроши" о закупках в армии.
- 31 марта должны состояться выборы президента.