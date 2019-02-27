Холодницкий проигнорировал заседание антикоррупционного комитета из-за статьи об обогащении

Глава Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий не явился на заседание парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции, где должны были рассматривать факты хищения в оборонной сфере, опубликованные в журналистском расследовании, из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Такой ответ он направил первому заместителю председателя Комитета по вопросам предотвращения коррупции Верховной Рады Юрий Савчуку, соответствующий документ есть в распоряжении "Украинской правды".

По словам Холодницкого, он не может принять участие в заседании комитета, в связи с "насущной необходимостью решения организационных вопросов деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе по процессуальному руководству по уголовным производствах по статье 368-2 УК Украины (незаконное обогащение)" .

Также он отметил, что должен принять участие в заранее запланированных мероприятиях.

Вместе с тем Холодницкий добавил, что 26 февраля по фактам, обнародованным в журналистском расследовании программы "Наши гроши" в сфере деятельности ГК "Укроборонпром", САП внесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство №42019000000000438 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст . 191 УК (присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Глава САП сообщил, что досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро, которые ранее проводили расследование в 11 уголовных производствах по факту хищений в ГК "Укроборонпром".

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Напомним: