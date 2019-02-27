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Холодницкий проигнорировал заседание антикоррупционного комитета из-за статьи об обогащении

Среда, 27 февраля 2019, 15:25

Глава Специализированной прокуратуры Назар Холодницкий не явился на заседание парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции, где должны были рассматривать факты хищения в оборонной сфере, опубликованные в журналистском расследовании, из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

Такой ответ он направил первому заместителю председателя Комитета по вопросам предотвращения коррупции Верховной Рады Юрий Савчуку, соответствующий документ есть в распоряжении "Украинской правды".

По словам Холодницкого, он не может принять участие в заседании комитета, в связи с "насущной необходимостью решения организационных вопросов деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в том числе по процессуальному руководству по уголовным производствах по статье 368-2 УК Украины (незаконное обогащение)" .

 
 

Также он отметил, что должен принять участие в заранее запланированных мероприятиях.

Вместе с тем Холодницкий добавил, что 26 февраля по фактам, обнародованным в журналистском расследовании программы "Наши гроши" в сфере деятельности ГК "Укроборонпром", САП внесла в Единый реестр досудебных расследований уголовное производство №42019000000000438 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст . 191 УК (присвоение растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Глава САП сообщил, что досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро, которые ранее проводили расследование в 11 уголовных производствах по факту хищений в ГК "Укроборонпром".

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • 26 февраля четыре источника сообщили "Украинской правде", что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
  • Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Украинская правда
Темы: ХолодницкийАнтикоррупционная прокуратураВерховная Рада
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