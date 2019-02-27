Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ говорит, что о некоторых фактах коррупции в оборонке знало без журналистов

Среда, 27 февраля 2019, 10:22

Национальное антикоррупционное бюро уже занималось некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшими в журналистском расследовании программы "Наші гроші".

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере, установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ", – информирует ведомство.

"Относительно других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26 февраля детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", – подчеркнуло бюро.

Накануне НАБУ сообщило, что детективы проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой.

"Предприятия, о которых говорится в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются. В целом детективы расследуют коррупцию на порядка 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств", – заявило бюро.

По одному из таких предприятий – Львовский бронетанковый завод – расследование завершено и с июля 2018 года дело слушается в суде.

Читайте также Расследователь Леся Иванова о кейсе Гладковского: У нас не было цели делать что-то "под выборы" 

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1 

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский участвовал в схемах миллионных хищений в оборонном комплексе.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковський-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Олега Гладковского называют близким другом и партнером президента Петра Порошенко.
  • Олег Гладковський призвал правоохранителей проверить данные проекта Bihus.Info, а на время проверки – приостановить его полномочия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.
  • Представительница президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что "Укроборонпром" и Олег Гладковський будут судиться против журналистов программы "Наши деньги".
  • Игорь Гладковский тоже собирается судиться и требует опровержения от журналистов.
  • В "Укроборонпроме" обвинили журналистов в манипуляции.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГладковскийМинобороныгосзакупкикоррупцияНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Гладковский
Журналисты-расследователи выиграли суд у экс-замсекретаря СНБО Гладковского
Гладковского заметили в Варшаве, он ездит за границу как волонтер
ВАКС отпустил одного из "мальчиков" в деле Гладковского по еще одному производству
Последние новости
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
На Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
18:02
В рамках программы "еОселя" теперь можно покупать частные дома и таунхаусы
17:52
видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу
17:50
В Украине зарегистрировали еще три индустриальных парка: чем будут заниматься
17:45
В правительстве Дании хотят, чтобы украинцы вернулись домой, когда "наступит мир"
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
Все новости...
Реклама: