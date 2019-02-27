НАБУ говорит, что о некоторых фактах коррупции в оборонке знало без журналистов

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Среда, 27 февраля 2019, 11:22

Национальное антикоррупционное бюро уже занималось некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшими в журналистском расследовании программы "Наші гроші".

"По результатам анализа сведений, изложенных в журналистском расследовании Леси Ивановой о фактах коррупции в оборонной сфере, установлено, что часть описанных событий уже исследуется в рамках досудебных расследований, осуществляющих детективы НАБУ", – информирует ведомство.

"Относительно других фактов возможного завладения денежными средствами государственных предприятий и государственного бюджета, совершенного организованной группой в особо крупных размерах, то 26 февраля детективы НАБУ внесли сведения в ЕРДР и начали досудебное расследование по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины", – подчеркнуло бюро.

Накануне НАБУ сообщило, что детективы проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании Леси Ивановой.

"Предприятия, о которых говорится в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются. В целом детективы расследуют коррупцию на порядка 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств", – заявило бюро.

По одному из таких предприятий – Львовский бронетанковый завод – расследование завершено и с июля 2018 года дело слушается в суде.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский участвовал в схемах миллионных хищений в оборонном комплексе.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковський-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Олега Гладковского называют близким другом и партнером президента Петра Порошенко.
  • Олег Гладковський призвал правоохранителей проверить данные проекта Bihus.Info, а на время проверки – приостановить его полномочия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО.
  • Представительница президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что "Укроборонпром" и Олег Гладковський будут судиться против журналистов программы "Наши деньги".
  • Игорь Гладковский тоже собирается судиться и требует опровержения от журналистов.
  • В "Укроборонпроме" обвинили журналистов в манипуляции.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Гладковский Минобороны госзакупки коррупция НАБУ


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