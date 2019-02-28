Коэн: Трамп заранее знал, что WikiLeaks опубликует документы Демократической партии

Дональду Трампу, на тот момент кандидату в президенты США, было заранее известно, что WikiLeaks планирует опубликовать украденные у Демократической партии США документы, нанеся таким образом ущерб кампании его конкурентки Хиллари Клинтон.

Об этом бывший защитник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США, пишет AP.

Во время предвыборной кампании в США в 2016 году Wikileaks опубликовал ряд электронных писем и документов, связанных с кандидатом на пост президента от демократов Хиллари Клинтон, полученные после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джона Подесты.

Американская разведка тогда заявляла, что за кибератаками на системы электронной переписки лиц и учреждений в США, включая взломы электронных ящиков политических организаций, стоит правительство России.

По словам Коэна, Трампу заранее сообщили, что WikiLeaks планирует опубликовать украденные хакерами электронные письма, наносящие ущерб кампании Хиллари Клинтон.

"Коэн рассказал о телефонном звонке в офис Трампа за несколько дней до общенационального съезда Демократической партии, во время которого его советник Роджер Стоун сообщил, что в ближайшие дни WikiLeaks опубликует "огромную кучу" электронных писем, вредных для кампании Клинтон", - говорится в сообщении.

Это утверждение противоречит заявлениям Трампа о том, что он был в неведении по этому вопросу.

Стоун в комментарии журналистам заявил, что слова Коэна – ложь.

Как сообщалось, во время публичных показаний перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США Коэн заявил, что Трамп не прямо указывал ему врать Конгрессе о его бизнессе с РФ. Адвокат назвал своего бывшего шефа расистом и мошенником.

В Белом доме заявили, что Коэн врет, чтобы сократить себе срок заключения.

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