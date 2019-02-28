Законное незаконное обогащение: в САП рассказали, кого спас КС

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Четверг, 28 февраля 2019, 13:19

Специализированная антикоррупционная прокуратура назвала 4 дела, фигуранты которых больше других ждали декриминализации статьи о незаконном обогащения по решению Конституционного суда.

Об этом ведомство сообщает в Facebook.

"Особенно "ожидаема" эта новость была для четырех дел (в отношении бывшего прокурора сил АТО (Константина Кулика), судьи из Луганской области (Руслана Юхимука), министра инфраструктуры (Владимира Омеляна) и главы Госаудитслужбы (Лидии Гавриловой), обвинительные акты в которых переданы в суд в течение 2016-2019 годов", - говорится в заявлении.

В САП заявляют, что неконституционность статьи о незаконном обогащении влечет за собой недопустимость всех доказательств, собранных в ходе расследования, прежде всего результатов негласных следственных действий.

В трех последних делах, в отношении Юхимука, Омеляна и Гавриловой, прокуроры САП вынуждены пересмотреть доказательную базу и определиться относительно возможности продолжения доказывания хотя бы преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), который является легким преступлением и фактически не представляет опасности для подозреваемых.

"Опережая любые инсинуации - ситуация, когда в результате этой "потери" доказательств незаконного обогащения банально не останется инструментов для доказывания недостоверности декларирования, абсолютно вероятна", - подчеркивает прокуратура.

По ее данным, судьба четвертого уголовного производства - в отношении бывшего прокурора сил АТО Кулика – понятна уже сейчас: ему инкриминировалось только незаконное обогащение, поэтому от обвинения прокурор САП должен отказаться уже на следующем судебном заседании.

Прокуратура напоминает, что признанная неконституционной статья 368-2 Уголовного кодекса действовала ровно 3 года и 10 месяцев и за это время САП и НАБУ начали по ней расследования по 106 уголовным производствам, 4 из которых переданы в суд для рассмотрения по существу с обвинительным актом, еще 65 дел остаются в производстве, в том числе по 2 уже сообщено о подозрении.

"Результатом его безусловного выполнения (решения КС) станет прекращение уголовного преследования всех этих лиц в определенной процессуальным законом форме - закрытие детективами НАБУ дел, в которых о подозрении сообщено еще не было; закрытие прокурорами САП дел в отношении подозреваемых, дела в отношении которых еще не переданы в суды, изменение или отказ от обвинения по делам, которые уже в суде", - жалуются антикоррупционные прокуроры.

Дополняется...

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Темы: криминал законодательство коррупция Антикоррупционная прокуратура


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